“El código del pirata”: La técnica de conquista que Mauro Icardi usó con China Suárez y que Wanda Nara jamás notó

Wanda Nara informó hace apenas unas horas que con Mauro Icardi se habían reconciliado tras el escándalo con China Suárez. Sin embargo, la teleserie de estos tres parece tener más capítulos antes de su gran final.

Eso porque, con el correr de los días, se han ido conociendo más detalles de los chateos entre el futbolista y la actriz que fueron descubiertos por Nara, desatando la hecatombre.

Y desde ahí lo que se ha sabido no es muy bueno. Por ejemplo, en Los Ángeles de la Mañana contaron que el jugador del PSG le habría dicho a Suárez que “me quiero separar de Wanda y ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja, la veo como hermana o como madre”.

E incluso, detallaron la infalible técnica que habría usado Icardi para que Nara no se diera ni cuenta de que estaba interactuando con la ex de Benjamín Vicuña por redes sociales.

Mauro Icardi, todo un pirata

Así, la periodista del mismo programa argentino, Yanina Latorre, relató el paso a paso del modus operandi del deportista.

“El código del pirata en las redes es así: empieza un guiño inocente de un lado, un like, el emoji del fueguito o de las manitos… Generalmente los piratas o no se siguen o sólo uno sigue, pero no es mutuo”, explicó.

Y agregó que, después del emoji, “el otro recoge el guante, te manda una foto, te manda el teléfono, porque cuando no hay respuesta es que el otro no agarró viaje”.

Latorre manifestó también cómo se comunican con sus conquistas para no ser detectados. “Por ejemplo, si quiero llamarte la atención con el nombre (de usuario), te sigo y te dejo de seguir tres veces seguidas. Eso es un aviso de que te quiere hablar. O te likea 15 fotos de la nada y después le saca el like, para borrar la evidencia”, confirmó.

La periodista añadió que “con mucho like, con seguir y dejar de seguir, el otro entiende que está libre para hablar a ver si vos estás…”.

“Wanda nunca lo vio en Instagram todo eso… el pirata profesional no te deja el like. Te likea y a la media hora lo saca, porque solamente es a los efectos de avisar que está libre o que te quiere decir algo”, recalcó Yanina.

De esta forma, Mauro Icardi habría interactuado con China Suárez. Algo que fue confirmado por un amigo de la actriz, a quien le comentó que fue el jugador “quien empezó con el tema de los fueguitos y los likes”.