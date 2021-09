“Vamos que se puede”: Jordi Castell sorprendió con emotiva reflexión tras tormentosas semanas

Hace unas semanas, el fotógrafo y comentarista Jordi Castell conmocionó a sus seguidores tras compartir una emotiva reflexión anunciando que su perro había fallecido. Asimismo, la situación continuo en palestra, no solo por lo trágico del suceso, sino porque el exdeportista Marcelo Ríos emitió comentarios que encendieron la polémica.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad” comenzó diciendo en aquella oportunidad el ex SQP.

Posterior al trágico momento, Marcelo Ríos compartió en sus redes sociales un mensaje dirigido al opinólogo, el cual acompañó con una fotografía del mismo.

“Pastel no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”, expresó junto el exdeportista junto foto del fotógrafo.

Ante los dichos de Ríos, el fotografo replicó que “si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta… y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado”.

Al paso de un par de días, Jordi decidió mantenerse al margen de la polémica, y explicó que “frente a todo ese arsenal de acoso y obsesiones que un especialista le pondrá nombre por si es patología, lo lógico y ustedes ya saben, yo hubiera reaccionado disparando de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré a la luz pública y quién sabe cómo se sepa o se filtre”.

Hoy todo parece estar más tranquilo, pues hace un par de horas, Jordi Castell utilizó su cuenta de Instagram para compartir una potente reflexión haciendo alusión a las tormentosas últimas semanas.

“Haciendo como que todo va bien, pasaron catorce locomotoras por encima pero camino de nuevo, mirando hacia delante. Vamos que se puede” escribió el comunicador acompañando su mensaje con una fotografía de él mirando hacia la cámara.

“Lo bueno de lo malo que te pasa en la vida es que pasa“, “Mucho ánimo y como siempre tirando pa delante!” y “No importa las circunstancias lo importante es la actitud” fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación, la cual cuenta con más de 11 mil Me Gusta.