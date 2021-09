Jordi Castell enfrenta sensible pérdida: “No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú”

Hace pocas horas, el fotógrafo y comentarista Jordi Castell conmocionó a sus seguidores tras contar que estaba atravesando por un difícil momento: tuvo que someter a su perro a eutanasia debido a la gravedad de los tumores que este presentaba.

A través de su cuenta de Instagram, Castell publicó un emotivo mensaje para despedirse de su mascota, Marley, quien lo acompañó por más de ocho años.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad” comenzó diciendo el ex SQP quien también compartió emotivas imágenes junto a su perro.

“Agradecemos a la vida haber podido reaccionar para evitarte dolores y atrocidades que manifiesta el cuerpo con esa invasión repentina de los putos tumores” agregó.

Con pesar, Castell también expresó que “no estábamos preparados para este derrumbe. Ahora que estás al otro lado del camino vas a seguir sintiendo lo importante que fuiste en mi vida, porque la memoria la tengo plagada de imágenes contigo”.

Asimismo, Jordi aprovechó el espacio para despedirse. “Chancho peludo, este amor que siento no sabes del porte que es. Ahora descansa, cabezón” dijo.

De igual forma, el comentarista compartió otra captura en la cual se puede ver a Marley, “dándoselas de testigo el día de nuestro matrimonio” junto a Juan Pablo Montt.

“En la necesidad de avanzar, procesamos todo, recordando y mirando fotos, me permito pelar un par de cables y compartir” consignó.