Burlas de Marcelo Ríos contra Jordi Castell tras muerte de su perro causaron indignación en las redes

Marcelo Ríos está nuevamente en la polémica. Esto luego de burlarse de la muerte de Marley, el perro regalón de Jordi Castell.

El fotógrafo dio cuenta de su doloroso trance en sus redes sociales. Y ahí contó que, junto a su pareja Juan Pablo Montt, habían tenido que dormir al can.

“Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad”, escribió el rubio.

Y agregó que “agradecemos a la vida haber podido reaccionar para evitarte dolores y atrocidades que manifiesta el cuerpo con esa invasión repentina de los putos tumores. No estábamos preparados para este derrumbe”.

Marcelo Ríos y su descarnada burla

La noticia conmovió a los seguidores de Castell, que lo llenaron de mensajes de apoyo. Sin embargo, hubo un enemigo público del ex panelista de Primer Plano que aprovechó la situación sólo para festinar.

Marcelo Ríos, declarado detractor de Jordi, usó su cuenta de Instagram para burlarse de la triste situación.

“Pastel no sufras tanto por el perro, sólo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”, expresó junto a una foto del fotógrafo.

La publicación fue calificada de cruel en plataformas como Twitter, donde ambos nombres se convirtieron en lo más comentado y los tuiteros se fueron contra el tenista.

Marcelo Ríos es maldad pura. En serio, disfrutar que alguien lo esté pasando mal por la muerte de su perro no tiene sentido alguno. Sí, es el exnúmero uno, meritorio obviamente, pero es una mala persona. pic.twitter.com/ao4f5pmphK — Juan Vallejos Croquevielle (@JuanVallejosC) September 17, 2021

Lo peor para un narcisista como Marcelo Ríos, es pasar inadvertido. Nunca fuiste núm 1 en nada que pueda enorgullecer a este país. Ofensivo, clasista y arrogante. Verdad que jugabas al tenis. Si fuiste el mejor un par de días, resulta irrelevante frente a tu calidad humana. — Yimmy Vendetta (@YVendetta_) September 18, 2021

Marcelo Ríos es un alcohólico con fuertes problemas mentales, no le den más vueltas. El haber sido top ten no lo excluye de ser un imbecil — Juan De Arco (@JuandeArco0) September 18, 2021

Burlarse del dolor de otro, es burlarse del dolor de todos. En ese momento te das cuenta que no estás ante un ser humano, sino una bestia sin sentimientos. Marcelo Ríos sabe pegarle a una pelota, pero no tiene idea lo que es ser un hombre. Pobre tipo, un fracasado de la vida. pic.twitter.com/5HsXkl6TBJ — Andrés (@andres20ad) September 18, 2021

Hay gente tan pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Marcelo Ríos es un ejemplo de esto, es un pobre tipo. — #Ale_Fénix ⬅️🔥🕊 (@ale_tuitera) September 18, 2021

Marcelo Rios horrible por dentro y por fuera.

Nada más que decir. — Gerageritagerota (@AndreaVp04) September 18, 2021

Cabe recordar que este no es el primer problema que tienen el ex número uno y el rubio. Todo partió hace años, pero se hizo más potente en octubre del año pasado, cuando Jordi criticó al Chino por burlarse de la muerte de la mamá de Daniel Fuenzalida.

“Creo que no puede haber alguien tan retardado y creo que no puede haber alguien más solo”, dijo en aquella ocasión el ex conductor de Revista Velvet, a lo que Ríos contestó después, atacándolo en otra ocasión con un “ahora hablai que no te quiere nadie maraco”.

Así, la mala onda entre Marcelo Ríos y Jordi Castell parece ser eterna. Sin embargo, por esta vez, el público apoyó al blondo y cuestionó duramente al polémico deportista.