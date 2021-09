Javiera Contador y el impasse con Antonella Ríos en Pecados Digitales: “Lamentamos mucho que se sintiera mal”

Fue una polémica de la que se supo hace algunas semanas. Antonella Ríos fue invitada a un episodio de Pecados Digitales, el nuevo programa de Javiera Contador y Yerko Puchento en Mega, y la cosa no terminó nada de bien.

Esto porque, según contó la misma actriz en el Me Late Prime, vivió una incómoda situación cuando una historiadora feminista cuestionó sus fotografías desnuda.

“Sentí que no me cuidaron… yo empecé a hacer pucheros. Me amargué, me dio pena”, dijo la morena en el espacio de TV+.

Y agregó que “no estaba preparada, me pilló volando bajo y como que no argumenté. Sentí, no sé si como encerrona, pero yo he trabajado mucho con ese equipo, sentí que iba a tener un cariño especial, más regalona. Y al final sentí que era como la guinda de la polémica del programa”.

La respuesta de Javiera Contador a Antonella Ríos

Por esto, Javiera Contador fue consultada este miércoles en el lanzamiento del espacio, que se estrena el sábado a las 22.30 horas.

“Lo de la Antonella fue totalmente aislado y lo lamentamos y fue un primer programa y de hecho hemos hecho cosas con la producción, porque la idea es que nadie se sienta así. Que nadie se sienta mal, en general”, dijo la conductora.

Javiera señaló que “no es la onda del programa, ni obligar a nadie a ‘muestra lo que tienes porque para eso viniste’. No es el perfil de lo que queremos hacer y lo que yo quiero hacer”.

La actriz comentó que “fue una situación y la verdad es que, por suerte, no ha pasado de nuevo” y que “ella se sintió de una manera y eso me parece que es innegable. Si alguien se siente mal, pucha, es así. Uno no puede negarle a la otra persona un sentimiento. Lamento mucho que ella se sintiera mal”.

Yerko Puchento fue más duro

En tanto, Daniel Alcaíno, quien personifica a Yerko Puchento, manifestó que “yo creo que hay gente que se siente mal en la calle, en el banco, en el metro y ella se sintió mal en nuestro programa. Yo creo que lo pasamos bien, pero ella se sentía mal. Así lo entendí yo al menos (risas)”.

Y añadió que “yo creo que no tenía por qué sentirse mal porque lo pasamos súper bien y de eso son testigo… estaba el Beto Cuevas… están todos testigos. No quiero armar cahuín de esto. De verdad, tienen que ver el programa“.

Finalmente, el comediante mencionó sobre el impasse con Antonella Ríos que “el humor no tiene límites, es como un mapa hecho por los argentinos” y que “el sentido es pasarlo bien”, dejando así atrás la primera polémica del espacio que liderará junto a Javiera Contador.