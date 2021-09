Emmy Awards 2021: cuándo, a qué hora y cómo ver la ceremonia de premiación

El reconocimiento más importante al contenido realizado para televisión, los Emmy Awards, llegarán este mes en su edición 2021 como cada año.

Ene este evento se premia a las producciones y talentos más destacados de la última temporada por aquellos trabajos donde resalta la excelencia.

Quienes lideran las listas como principales candidatos para triunfar en este evento son las producciones realizadas por HBO y HBO Max.

Esta compañía suma un total de 130 nominaciones en ambas ediciones. Entre los títulos destacados se encuentran algunos como “Lovecraft Country”, “Hacks”, “The Flight Attendant”, “Mare Of Easttown” y “Oslo”.

Las producciones se incluyen en categorías principales como Mejor Serie de Drama, Mejor Serie de Comedia y Mejor Miniserie.

En tanto, los títulos con más menciones para esta versión de los Emmy son: The Crown (24), The Mandalorian (24), WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), The Queen’s Gambit (18) y Mare of Easttown (16).

¿Cuándo y cómo ver los Emmy Awards 2021?

La ceremonia de premiación se podrá ver en vivo por TNT el próximo domingo 19 de septiembre a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original).

El evento comenzará con un pre-show especialmente para los fans, y que incluirá todos los detalles previos de la gala y el análisis de los grandes favoritos.

Durante la previa podrá verse a Lety Sahagún, que oficiará de presentadora oficial TNT desde la alfombra roja de Los Ángeles, desde donde entrevistará a reconocidas estrellas de Hollywood.

La previa, que también será transmisión de TNT comenzará a las 20:00 horas chilena. El show principal de esta 73ª entrega de los Emmy Awards 2021 iniciará a las 21:00 (hora de Chile).

Puedes revisar el detalle de los nominados en cada categoría AQUÍ.