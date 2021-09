Emmy Awards 2021: Wandavision y Gambito de Dama fueron las grandes ganadoras de la primera jornada de premiación

Durante la noche del sábado 11 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la categoría técnica Creative Arts de los Emmy Awards.

Bajo este escenario, Gambito de Dama, The Mandalorian, Saturday Night Live, Pose y Wandavision, fueron los ganadores indiscutidos de la noche.

That's it for the first night of the Creative Arts #Emmys! You can view a full list of tonight's winners at https://t.co/WpdTUWSL2C. Check back in tomorrow as we announce more winners LIVE, then watch the excitement on Saturday, Sept. 18th at 8pm ET/PT on @FXXNetwork! #Emmys2021 pic.twitter.com/H2nLB4KJAw

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 12, 2021