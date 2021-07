Antonella Ríos sorprendió a sus seguidores con “religiosa” sesión de fotos en su cumpleaños

Hace unos días la actriz Antonella Ríos compartió en sus redes sociales una fotografía para dar a conocer su nuevo desafío de andar en patines: este sábado está de cumpleaños y lo celebró con una sesión “religiosa” de fotos.

En aquella oportunidad la actriz de ahora 47 años publicó una captura en su cuenta de Instagram para mostrar su nueva ocupación, la cual acompaño con un inspirador mensaje.

“Yo creo que los desafíos no paran nuca en tu vida y es por eso que no es tarde para aprender: un idioma, una actividad artística o un deporte… lo que sea nuevo en tu vida”, comenzó escribiendo. “O bien retomar eso que dejaste de lado cuando ya no pudiste seguir”.

Siguiendo con el contexto fotográfico, nuevamente la intérprete de “Mariana” en la aclamada teleserie de Canal 13, Machos, sorprendió a sus seguidores con una imagen en la que hace alusión a una entidad religiosa.

“A darle con todo” comenzó agregando Antonella Ríos junto con dedicarle el crédito de la fotografía a Mauricio Almazabal quien maneja la cuenta @phototrips.

En otra imagen compartió una sentida reflexión: “El pacto de sanar desde adentro para llenarte de luz por fuera. Hoy cumplo 47 años y claramente estoy en un momento muy importante de mi ruta. Amo a mi familia y amigos. Agradezco cada instante, cada palabra sincera y todos los gestos llenitos de amor”.

Revisa las imágenes de la sesión “religiosa” de Antonella Ríos aquí: