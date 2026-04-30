Luto en la música estadounidense: confirman muerte del histórico cantante David Allan Coe a los 86 años

La música country de Estados Unidos despidió a una de sus figuras más singulares. David Allan Coe, cantante, compositor y referente del llamado outlaw country, murió a los 86 años.

Todo fue confirmado esta semana por su esposa, Kimberly Hastings Coe. Hasta ahora, no se ha informado la causa oficial de fallecimiento.

En su mensaje, la viuda del artista lo definió como “uno de los mejores cantantes, compositores e intérpretes de nuestro tiempo”, además de recordarlo como su esposo, amigo y confidente.

Nacido en Akron, Ohio, en 1939, David Allan Coe construyó una carrera de varias décadas luego de un pasado atravesado por reformatorios y cárceles.

Su nombre quedó ligado a temas como You Never Even Called Me by My Name, The Ride, Longhaired Redneck y Mona Lisa Lost Her Smile.