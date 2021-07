“De eso no cachaba nada”: Yann Yvin se refirió a lo más difícil que vivió en el matinal de TVN

Mientras MasterChef Celebrity está en la cuenta regresiva a su estreno, el chef Yann Yvin analizó su carrera y los desafíos que ha tenido que enfrentar en la TV chilena, como su participación en el matinal de TVN, Muy Buenos Días.

“Entré en un proyecto muy entretenido porque era una visión de un extranjero, de un franchute, sobre Chile. Empecé a viajar por todo el país y a conocer. Para mí, un matinal debe ser una conexión de todos los chilenos, de Arica a Punta Arenas, y ese proyecto me gustó realmente”, partió recordando el chef durante una entrevista para la revista Wiken.

Sin embargo, Yvin reconoció que no todo era color de rosa, pues se refirió a algunos malos episodios durante su liderazgo en el matinal de TVN.

“Para ser honestos no duró tanto por el rating y porque vino la parte que más me complica, que es la farándula. De eso no cachaba nada. Un día me llama el director y me dice: ‘Yann, murió Juan Gabriel’. Y yo: ‘Chuta, ¿y quién es?’ Tuvieron que hacerme fichas para explicarme y me comí una semana entera hablando de una persona que no había visto en mi vida”, explicó Yann.

Incluso, el jurado culinario expresó que “ese fue mi peor momento en la TV. Pero me gusta que lo de la farándula. Ya pasó, y es cierto que, desde el estallido social, la televisión tiene que entregar mucho más contenido”.

Pese a la mala experiencia de Yann Yvin en el matinal, el francés reconoció que le gusta participar de formatos diversos, pero idealmente ligados a la cocina, como lo ha hecho con Bake Off y El discípulo del chef en Chilevisión.

“La televisión es entretención y contenido, y debe ser un equilibrio. Al final en el matinal me quedé un año, cumplí con mi contrato, pero para ser honesto estaba muy feliz de haber terminado”, sentenció.