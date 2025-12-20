Emergencia en Ruta 5 Norte: niño de 6 años queda en riesgo vital tras grave atropello en Llay-Llay

Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en la comuna de Llay-Llay, región de Valparaíso, mantiene en riesgo vital a un niño de seis años, quien fue atropellado por una camioneta en plena Ruta 5 Norte.

El hecho se registró cerca de las 19:30 horas, a la altura del kilómetro 90,5 de la principal carretera del país. Por causas que aún son materia de investigación, el menor fue impactado por el vehículo, resultando con lesiones de extrema gravedad, entre ellas múltiples fracturas, según los primeros antecedentes entregados por personal policial.

De acuerdo con información proporcionada por Carabineros, recogida por Meganoticias, testigos señalaron que el niño vive en un sector colindante a la ruta y se encontraba jugando en las cercanías junto a su hermana de 17 años. En un momento de descuido, el menor habría ingresado a la calzada, siendo alcanzado por la camioneta que circulaba por el lugar.

Tras el atropello, equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio del suceso. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) realizó las primeras maniobras de estabilización y coordinó el traslado del niño hasta el Hospital San Felipe, donde permanece internado bajo pronóstico reservado y con monitoreo constante por parte del equipo médico.

En paralelo, Carabineros adoptó el procedimiento de rigor y dio inicio a las diligencias investigativas para esclarecer cómo ocurrió el accidente, incluyendo el empadronamiento de testigos y el análisis de las condiciones de tránsito al momento del hecho.