Preocupación por la salud de Cristina Fernández de Kirchner: fue internada en una clínica de Buenos Aires

La exmandataria debió ser trasladada desde su departamento bajo arresto domiciliario.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue internada la tarde de este sábado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, luego de presentar un dolor abdominal mientras se encontraba en su departamento del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

Según información confirmada por fuentes cercanas a la exmandataria, el episodio ocurrió durante la tarde, lo que motivó la llegada de un equipo médico hasta su domicilio.

Tras una primera evaluación, indicó La Nación, los profesionales determinaron que era necesario realizar exámenes más completos, por lo que se resolvió su traslado a un centro asistencial, medida que contó con la autorización correspondiente de la Justicia.

Cristina Kirchner fue derivada al Sanatorio Otamendi, ubicado en el sector oriente de la capital argentina, recinto que ha sido habitual en su historial médico. Allí permanece bajo observación mientras se le practican los estudios necesarios para establecer el origen de la dolencia.

La clínica ya ha atendido anteriormente a la exjefa de Estado. En 2021, fue sometida en ese mismo recinto a una intervención ginecológica, una de las últimas cirugías que se hicieron públicas. A lo largo de los años, también ha enfrentado otros procedimientos médicos relevantes, tanto durante su mandato presidencial como después de dejar la Casa Rosada.

Desde junio de este año, la exmandataria se encuentra cumpliendo detención domiciliaria en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad. La medida contempla restricciones en cuanto a visitas y desplazamientos, además del uso de tobillera electrónica.

Esta semana, en tanto, la Justicia había autorizado una solicitud de su defensa para permitirle permanecer durante dos horas diarias en la terraza del edificio donde reside, como parte de las condiciones de su arresto.

