Cristina Tocco desclasifica qué pasa en las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Si hubiese sabido lo que demanda creo que no estaría”

Cristina Tocco es una de las participantes que se encuentra grabando la nueva versión de MasterChef Celebrity, que confirmó su debut este domingo 25 de julio.

La actriz de 62 años formará parte del espacio junto a otros rostros entre los que destacan Begoña Basauri, Yamila Reyna, Álvaro López, Naty Chilet, Nelson Ávila, Fred Redondo y Julio Milostich, junto a quienes filmó el espacio en Bogotá, Colombia.

Según recogió Glamorama, Cristina Tocco conversó con Cristián de la Fuente sobre cómo ha sido su paso por el nuevo ciclo del programa de Canal 13, evidenciando su cansancio.

“Te desestabiliza el cansancio, el agotamiento es bravo”, expresó la actriz. “Yo digo ‘¿qué hago aquí?’, porque si hubiese sabido lo que demanda MasterChef creo que no estaría. Y no lo digo como crítica”, añadió la intérprete que participará junto a otros 18 rostros.

“Nos levantamos a las cinco de mañana, seis y media tenemos que estar en el lobby del hotel, listos para empezar la pega. Grabamos doce o trece horas. Es brutal“, detalló Cristina Tocco sobre esta versión de MasterChef y explicó que sólo tienen un día de descanso.

“Y tienes que estudiar paralelamente, si bien no te dicen lo que te van a pedir, te van tirando algunas pautas”, añadió la intérprete que es evaluada por los chefs Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch.

En la conversación, Cristina Tocco también reconoció que le extrañó que la llamaran, considerando que la cocina no es su fuerte. “Cocino cosas básicas y con receta, pero me pides cosas más elaboradas o sofisticadas y no puedo”, contó.

“Dije ‘pero si la cocina no es mi habilidad, ¿por qué me llaman a mí? ¿Me llaman para insultarme, para humillarme’?. Me dicen ‘no. Es una buena alternativa, nos interesa que estés y que aprendas’. Lo de aprender es relativo, porque acá no se aprende mucho. Si no llegaste aprendido es difícil“, dijo Cristina Tocco sobre MasterChef.

“Es una competencia un poco feroz, la temática del programa es someterte un poco, desestabilizarte, porque hay suspenso”, añadió y explicó que ella y el resto de los participantes residen en un hotel cinco estrellas.