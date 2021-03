“Me llamó para que lo educara”: Cazzu aseguró que Arcángel la contactó tras sentido mensaje

Este martes el reguetonero Austin Agustín Santos (35), conocido como Arcángel, expresó una serie de violentas declaraciones en desmedro del género femenino que, como era de esperar, no pasaron inadvertidas en redes sociales.

“¿Quieres que te respeten como mujer bla bla bla, pero te pasas enseñando el cu… en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas“, expresó en su Instagram.

Esto desencadenó una ola de reacciones que continúan hasta este miércoles, en las que miles de personas han protagonizado una campaña con discursos y fotografías de sus cuerpos contestándole a Arcángel.

Una de las reacciones que más se viralizó fue la de la rapera Julieta Cazzucheli, conocida como Cazzu, quien inicialmente reaccionó con decepción ante los dicho de quien fue su ídolo en la industria.

“Para mí, como fanática del reguetón, es un dolor en el corazón cada vez que hay este tipo de revelaciones de personas que, para mí, han sido modelos a seguir en la música”, dijo en las primeras publicaciones, mientras se trasladaba en un automóvil.

“Se me parte el corazón al tener que tener que mencionarme, es mi obligación como mujer observada por mujeres y niñas reaccionar ante una situación como esta”, dijo y agregó: “Me duele, me enoja profundamente. Me siento muy defraudada”.

“(Arcángel) le pide disculpas a las mujeres aplicadas, las otras no, sigue haciendo esa separación, donde la que se respeta y la que no ¿Qué loco no? Qué loco que los hombres sean los que elijan a quién hay que respetar y a quién no”, dijo en Instagram.

“Siempre que hablamos de feminismo, nos olvidamos en qué termina el machismo. El machismo termina en muerte. Termina en asesinato y termina en violaciones”, destacó. “Y eso muchas veces comienza con alguien que elige qué tipo de mujeres se respetan y qué tipo de mujeres no. Y las mujeres que no se respetan, normalmente, tranquilamente podrían ser la víctima de algo, ¿no?”, reflexionó Cazzu.

“Es tan grave lo que se dijo, es tan grave, que creo que las disculpas pedidas no serán aceptadas”, aseveró y contó que, antes de estos dichos, era su sueño colaborar musicalmente con el intérprete de reguetón.

Pero, al parecer, las declaraciones de Cazzu afectaron a Arcángel quien, según contó la cantante, la contactó después de la viralización de los dichos.

“Me llamó Arcángel a mi celular personal. Nosotros nos habíamos visto sólo una vez, no teníamos una relación ni solíamos hablar, prácticamente no nos conocemos. Me llamó para pedirme… sus palabras textuales fueron ‘para que me eduques'”, contó.

“(Me llamó para) ‘qué me digas qué estuvo tan mal’, qué era la gravedad de la que hablaba. Me pareció un actitud realmente valorable. Es realmente importante que yo se los cuente. Tuvimos una charla muy larga, tocamos muchos temas, seguramente que él no había tenido la posibilidad de hablarlos con otras personas y creo que es muy destacable la actitud que tuvo de llamarme”, destacó, “para decirme estoy acá, como hombre, ‘para aceptar todo lo que vos tengas ganas de decirme'”, aseguró la rapera.

En la misma publicación, calificó la actitud del reguetonero como “gratamente significativa porque pienso que los hombres nunca quieren involucrarse, prefieren simplemente dejarlo en un error pero él se dispuso a ser educado en su condición de hombre”. Y opinó que dicha reacción del reguetonero era un ejemplo de como “subsanar estos errores y aprender”.

“Agradezco que él se haya hecho cargo de su error y que me haya dado la posibilidad de poder explicarle cuáles son las cosas que ya no queremos vivir ni escuchar”, valoró Cazzu.