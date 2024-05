Cuánto cuesta el auto Tesla que ganó un chileno en el sorteo de MrBeast

Hace algunos días el popular youtuber estadounidense MrBeast anunció un nuevo concurso. Con motivo de su cumpleaños número 26, el creador de contenidos de internet sortearía 26 automóviles de la marca Tesla, vehículos eléctricos que destacan por un alto valor en el mercado.

Precisamente Jimmy Donaldson entregó algunos de los resultados a través de su cuenta de Instagram el jueves y para sorpresa de muchos uno de los afortunados fue un joven chileno llamado Marcelo Curamil, de la ciudad de Temuco, en La Araucanía.

Así el mismo pasó a formar parte de la lista que incluye 25 máquinas Model 3, acompañadas de 39 mil dólares, y una camioneta Cybertruck que aún no está disponible en Chile y que viene con un botín en efectivo de 120 mil dólares.

“No puedo creer lo que está pasando en este momento. Me acabo de enterar que me gané el Tesla de MrBeast. Congratulations for me. I win the Tesla by Mr Beast”, comentó Curamil en una de sus historias.

Esto es lo que cuesta el auto Tesla que ganó un chileno gracias MrBeast

Teniendo en cuenta que @m_javiercm obtuvo un Tesla Model 3, el costo asociado va desde los $39.900.000 para la versión Rear-Wheel Drive, según el sitio web oficial de compra en Chile. Es más, la opción más cara llamada Performance se sitúa en los $49.900.000.

A la par, el monto de dinero que complementa el premio se sitúa en $35.451.000 en la actualidad.

Precisamente durante el viernes Donaldson, quien a menudo ejecuta movimientos filántropos similares, revelará los nuevos ganadores durante este jueves. Ahí se sabrá quién obtuvo la única camioneta del concurso.