Artistas chilenas expresaron su rechazo a los dichos machistas de Arcángel

Un día después de la conmemoración del 8M, el cantante Arcángel generó una fuerte controversia en la industria musical y en las redes sociales por sus dichos machistas.

A través de sus stories de Instagram, el intérprete afirmó que “quieres que te respeten como mujer bla bla bla, pero te pasas enseñando el cu… en las redes sociales por likes“.

Esta respuesta causó controversia entre las figuras latinas y desde Chile hubo respuestas contundentes al respecto. Una de ellas fue la de Princesa Alba, quien compartió una extensa reflexión. “Siempre me han dicho que me hipersexualizo. Y sorry pero qué m… significa eso. ¿Acaso puedo desvincularme de mi sexualidad?”, escribió la artista.

Agregó que “es difícil pararse como feminista desde el reggaetón y la música urbana, géneros que han estado históricamente relacionados con actitudes/líricas machistas y en las cuales somos muy pocas”.

Similar reacción tuvo la cantante Camila “Cami” Gallardo. “Me tienen harta las faltas de respeto de parte de los varones de la industria hacia las mujeres. Su necesidad de validar esta masculinidad tóxica y sentir que tienen el poder sobre nosotras me tiene podrida“, remarcó.

Además, afirmó que “¿quién m… se cree que es @arcangel para decidir qué mujeres se pueden ganar el respeto del resto y qué mujeres no? Colega, me doy cuenta que no sólo hay un problema ético en tus canciones, sino que también en tu vida”.

Otras influencers optaron por mostrar fotografías para ilustrar su opinión respecto de las palabras de Arcángel. “Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella. Me da asco… asco la definición de ‘dama’ que por consecuencia da a entender que hay ‘ciertas mujeres’ que merecen respeto y otras que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona”, comentó Vesta Lugg.

Cami Andrade, a través de la misma red social, realizó un gesto similar, aunque fue más escueta en sus palabras. “Aquí, super preocupada por los dichos de @arcangel #todasmerecemosrespeto”, escribió.