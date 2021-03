Arcángel le respondió a Anitta con un polémico y desatinado mensaje

La polémica de Arcángel y sus dichos misóginos continúa. Esta vez, porque utilizó sus redes sociales para responderle a Anitta, cantante urbana que lo criticó por sus palabras.

Luego de que el intérprete de “Pa’ que la pases bien” dijera que “quieres que te respeten como mujer bla bla bla, pero te pasas enseñando el cu… en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas“, la brasileña respondió con un potente post.

En él, trató de hipócrita a Arcángel, señalando que “¿puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”.

Tras sus dichos, la “Maravilla” compartió unas Instagram Stories donde explicó su mensaje, asegurando que “no todas las mujeres son así”. Sin embargo, estas palabras quedan en el olvido por las frases y gestos que le dedicó a Anitta.

“La mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpo“, comenzó diciendo, para luego lanzarse contra la brasileña: “Anitta, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto”.

“Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga. Dios bendiga todas las nalgas”, finalizó dando a conocer que la artista le dio unfollow.