;

ADN Hoy. Francisco Vidal sobre plan de Kast y eliminación de contribuciones: “Me regalarán $1 millón y se lo cobrarán a una pobladora cuando compre pan”

Francisco Vidal y plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda: “Me van a regalar $1 millón a mí, y le van a cobrar a una pobladora cuando compre pan”.

Cristóbal Álvarez

Francisco Vidal conversa con ADN Hoy

Francisco Vidal conversa con ADN Hoy

19:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante este miércoles, Francisco Vidal —académico, exministro y vocero del comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara— cuestionó en ADN Hoy con dureza algunas propuestas del programa de José Antonio Kast, sobre todo en términos de contribuciones.

“En migración, queda confuso. También queda confuso en el tema de los derechos sociales y en la propuesta de las cuarenta horas. Y también queda confuso en las contribuciones”, comenzó emplazando.

En esa línea, profundizó en el punto de las contribuciones y aseguró que el plan del candidato republicano tendría efectos regresivos. “Cuando él dice ‘vamos a empezar escalonadamente’ (…) y claro: van a partir por los mayores de 65 años. Pero en Chile somos un millón y medio de personas en ese grupo etario”, planteó.

Revisa también:

ADN

“Un millón cien mil ya están exentos porque viven en propiedades con una tasación fiscal igual o inferior a 50 millones de pesos. Me quedan 400 mil. Y dentro de esos 400 mil hay miles y miles que, con la legislación vigente, si tienen una pensión o ingreso igual o inferior a un millón de pesos, están exentos; y si tienen una pensión o ingreso igual o inferior a dos millones, pagan la mitad”, explicó.

Bajo ese cálculo, aseguró que la propuesta beneficiaría solo a un grupo reducido: “Entonces me va quedando un universo de unas 200 mil personas, donde estoy yo, a quienes les van a regalar plata”.

Para ilustrarlo, usó su propio caso: “Yo vivo en Las Condes, en la misma casa hace cuarenta años. Pago un millón de pesos al año, un cuatro-cuatro de 250. ¿Pero sabe por dónde va esa plata? Trescientos cincuenta mil van para mi alcaldesa, y seiscientos cincuenta mil llegan a La Granja, a Lo Espejo, a Puente Alto”, afirmó.

Es una aberración. Una aberración regresiva, una regresión social que yo no puedo entender (…) ¿Cómo compensan eso? Con impuestos generales. ¿Y ustedes saben cómo se conforman los impuestos generales en Chile? La mitad es IVA”, agregó.

Finalmente, cerró con una crítica al impacto de la medida: “O sea: me van a regalar un millón de pesos a mí, y le van a cobrar a una pobladora de Bajo de Mena cuando va a comprar un kilo de pan para que recupere lo que me regalaron a mí. Por favor”.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad