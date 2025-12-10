Durante este miércoles, Francisco Vidal —académico, exministro y vocero del comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara— cuestionó en ADN Hoy con dureza algunas propuestas del programa de José Antonio Kast, sobre todo en términos de contribuciones.

“En migración, queda confuso. También queda confuso en el tema de los derechos sociales y en la propuesta de las cuarenta horas. Y también queda confuso en las contribuciones”, comenzó emplazando.

En esa línea, profundizó en el punto de las contribuciones y aseguró que el plan del candidato republicano tendría efectos regresivos. “Cuando él dice ‘vamos a empezar escalonadamente’ (…) y claro: van a partir por los mayores de 65 años. Pero en Chile somos un millón y medio de personas en ese grupo etario”, planteó.

“Un millón cien mil ya están exentos porque viven en propiedades con una tasación fiscal igual o inferior a 50 millones de pesos. Me quedan 400 mil. Y dentro de esos 400 mil hay miles y miles que, con la legislación vigente, si tienen una pensión o ingreso igual o inferior a un millón de pesos, están exentos; y si tienen una pensión o ingreso igual o inferior a dos millones, pagan la mitad”, explicó.

Bajo ese cálculo, aseguró que la propuesta beneficiaría solo a un grupo reducido: “ Entonces me va quedando un universo de unas 200 mil personas , donde estoy yo, a quienes les van a regalar plata”.

Para ilustrarlo, usó su propio caso: “Yo vivo en Las Condes, en la misma casa hace cuarenta años. Pago un millón de pesos al año, un cuatro-cuatro de 250. ¿Pero sabe por dónde va esa plata? Trescientos cincuenta mil van para mi alcaldesa, y seiscientos cincuenta mil llegan a La Granja, a Lo Espejo, a Puente Alto”, afirmó.

“Es una aberración. Una aberración regresiva, una regresión social que yo no puedo entender (…) ¿Cómo compensan eso? Con impuestos generales. ¿Y ustedes saben cómo se conforman los impuestos generales en Chile? La mitad es IVA”, agregó.

Finalmente, cerró con una crítica al impacto de la medida: “O sea: me van a regalar un millón de pesos a mí, y le van a cobrar a una pobladora de Bajo de Mena cuando va a comprar un kilo de pan para que recupere lo que me regalaron a mí. Por favor”.