El piloto, de 27 años, trató de realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó chocando contra un Toyota Camry que transitaba por la autopista.

Un insólito accidente sorprendió a los automovilistas que transitaban por la autopista I-95 en Brevard County, Florida, durante la tarde del lunes.

Una avioneta que realizaba un aterrizaje de emergencia terminó cayendo directamente sobre un automóvil en movimiento, dejando una escena que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó.

De acuerdo con los reportes locales, la aeronave, un Beechcraft 55 con dos ocupantes, perdió potencia poco después de despegar en un vuelo de instrucción desde Merritt Island.

El piloto, de 27 años, intentó descender de manera controlada, pero acabó impactando contra un Toyota Camry que circulaba por la vía. La conductora, una mujer de 57 años, sufrió heridas leves y fue trasladada a un hospital cercano. Los dos ocupantes del avión resultaron ilesos.

Las imágenes muestran el momento en que el avión aparece desde el costado, se posa con fuerza sobre el techo del vehículo y rebota antes de deslizarse varios metros por el asfalto, soltando chispas y deteniéndose en medio de una nube de humo. Fotografía posteriores revelaron daños severos en la parte frontal del avión y en la zona trasera del automóvil.

La emergencia provocó el cierre temporal de varios carriles mientras equipos de rescate y autoridades evaluaban la escena. La investigación quedó en manos de la Administración Federal de Aviación (FAA), mientras que la Patrulla de Caminos de Florida (FHP) realizará el peritaje correspondiente al choque vehicular.

El incidente ocurrió solo horas después de otro aterrizaje forzoso registrado en DeLand, a unos 70 kilómetros de Orlando, donde una avioneta Cessna debió descender en plena calle, dejando a dos personas heridas. Aunque ambos hechos no están relacionados, han reavivado el debate sobre la seguridad de los vuelos de entrenamiento en la región.

A small multi-engine aircraft slammed into traffic on a major Florida highway on Monday night. The Beechcraft 55 plane was attempting an emergency landing when it smashed into a Toyota Camry on Interstate 95 near Orlando. The pilot had reported engine problems moments earlier. The crash sent debris flying across the road and left the sedan crushed near the median barrier. #plane #orlando #interstate95 📸 ViralHog

