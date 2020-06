Héctor Morales reveló que su tío falleció por Covid-19: fue sepultado este domingo

El actor Héctor Morales reveló que su tío falleció producto del coronavirus Covid-19 y que lo sepultaron este domingo 21 de junio.

A través de su cuenta de Twitter el intérprete escribió: “Finalmente ayer pudimos sepultar a mi tío. Su mujer por 50 años y sus hijas solo querían verlo para poder despedirse por última vez… no lo pudieron hacer, no lo pudieron despedir como rogaban y esperaban hacerlo. Los cuerpos se van directo al cementerio por protocolo”.

“Sin tocarlos, sin verlos, sin abrir urnas. Todos hemos hechos nuestros más profundos y dolorosos esfuerzos para respetar estar normas de sanidad y cuidado”, agregó.

De igual forma, Morales criticó al Presidente Sebastián Piñera: mientras “entregue el mensaje contrario, es difícil pensar que vamos a salir todos juntos”.

“Estamos solos, no nos cuidan. La gente se está muriendo por montones y les aseguro que hoy, no quieren recibir la noticia de que un padre o un amigo murió. No hay despedida. No hay corazón que resista”, concluyó.

Cabe destacar que este lunes el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, sostuvo sobre el funeral del exarzobispo Bernardino Piñera: “Sí se cumplió el protocolo en la ceremonia. El protocolo habla de un ataúd sellado, no habla de abrir o no la tapa del ataúd“.

