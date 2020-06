Intendente Guevara por funeral de Bernardino Piñera: “El protocolo habla de un ataúd sellado, no habla de abrir o no la tapa del ataúd”

La polémica continúa. El funeral del exarzobispo de La Serena Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, sigue generando un sinfín de comentarios, esto tras la apertura del féretro por parte de los familiares en plena ceremonia, vulnerando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

En conversación con el matinal “Contigo en la mañana” de CHV, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, comentó la situación, aseverando que “primero lamentar la muerte de una persona tan importante para la Iglesia y para la transición a la democracia“, dijo.

Sobre la polémica, Guevara sostuvo que “efectivamente lo que acá se señala es que sí se cumplió el protocolo en la ceremonia. El protocolo habla de un ataúd sellado, no habla de abrir o no la tapa del ataúd, eso dice expresamente el protocolo y no hace mención ni a favor ni en contra de la apertura del féretro”, aseveró.

Tras discutir el tema con los conductores del programa y leer en vivo el protocolo, Guevera sostuvo que “el protocolo está perfectamente cumplido“.