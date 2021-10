Tus Finanzas Familiares: En el mes de la educación financiera hablamos del impacto en la economía de los retiros desde las AFP

En un nuevo capítulo de Tus Finanzas Familiares, Alejandro Guzmán y Krishna de Caso recordaron que este es el mes de la educación financiera, recordando uno de los objetivos del programa según dijo Guzmán; “esperamos contribuir con ideas y aclarar tantas dudas, se nos llena el corazón porque ayudamos a las personas a que tomen también buenas decisiones”.

En tanto, tal como es tradición en el espacio, los conductores ayudaron a resolver dudas de los auditores sobre temas laborales y económicos.

Mientras que el tema de fondo fue abordado junto a la invitada Isabel Retamal, gerenta de desarrollo de la Asociación de AFP de Chile, con quien Alejandro Guzmán y Krishna de Caso abordaron varios temas, siendo uno de los principales el impacto que ha tenido en la economía los tres retiros de parte de los ahorros previsionales y la tramitación de un cuarto en el Congreso.

El rol del Banco Central

La invitada partió su intervención explicando el rol que ha tenido el Banco Central en los retiros, indicando que “las AFP son las encargadas de resguardar los ahorros previsionales, que estén seguros y de hacerlos crecer, para eso las administradoras invierten en distintas partes, distintos instrumentos y países, sabemos que con el tema de los retiros y la crisis covid dentro de este contexto de los retiros ha salido mucho dinero a circulación, y ahí viene el rol del Banco Central que es un ente público y autónomo que tiene la misión de tener estable nuestra moneda, nuestro cambio“.

En ese sentido, agregó que ante las variaciones de la economía, “el Banco Central es el encargado de estabilizar, que mantenga la armonía. El Banco Central advirtió antes incluso del primer retiro las consecuencias que tiene en la economía chilena este mayor circulante entre los chilenos, este mayor consumo, ahí viene su intervención a través de instrumentos técnicos como subir la tasa de interés, lo que ayuda a frenar la inflación”.

Los fondos de pensiones

En tanto, al ser consultada sobre los distintos fondos de pensiones, que van desde el A al E, la especialista indicó que “el A es lo más riesgoso, es como una planta que sea capaz de sobrevivir y que al largo plazo va a ser más fuerte, hay que mirarlo en el largo plazo, la volatilidad es algo que sube y baja. En el otro extremo esta el fondo E, que son más conservadores, quizá no renta tanto en el largo plazo, pero no vas a ganar tanto”.

Sin embargo, en el último tiempo se ha visto que el fondo E ha tenido grandes pérdidas, lo que ha descolocado a las personas que se cambiaron masivamente a ese fondo.

“Eso es un tema inédito en nuestro país, en cuarenta años nunca se habían visto los niveles de rentabilidad de los fondos más conservadores, eran fondos para resguardarse del riesgo, eso la verdad es que también fue advertido y es difícil para las personas que están próximas a jubilarse. Son fondos que están invertidos en renta local, en Chile, que es donde ha estado todo muy revuelto”, dijo Isabel Retamal.

A esto apuntó que al estar mayoritariamente en el mercado nacional, también inciden en esa rentabilidad aspectos políticos como el cambio a la Constitución, y el escenario sanitario producto de la pandemia del covid-19.

¿Y qué pasa con el cuarto retiro?

Al ser consultada por Tus finanzas familares sobre el cuarto retiro de fondos de las AFP, la ejecutiva fue enfática en reiterar que la Asociación de AFP no estima conveniente que las personas realicen masivamente retiros de sus dineros previsionales.

En cuanto al escenario actual, agregó que la realidad en el contexto es diametralmente opuesto al que había hace un año cuando se materializó el primer retiro de fondos de pensiones.

“Hoy estamos en otro escenario, el consumo aumentó, los niveles de morosidad no son tan altos, el cuarto retiro no va a llegar a la gente que más lo necesita, está llegando a gente que económicamente no lo necesita más, y ahí nosotros siempre recomendamos el no retiro porque el mayor impacto que tiene es en las pensiones de los chilenos que de su propio bolsillo están pagando la crisis que estamos viviendo ahora”, puntualizó.