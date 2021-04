Presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, dijo sobre sus dichos que “frase sacada de contexto” y afirmó que “nuestros trabajadores nos importan”

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, afirmó que fue sacado de contexto tras sus dichos sobre el tercer retiro de fondos de las AFP.

Esto, luego que el martes en una publicación de El Mercurio, titulada “Construcción advierte que tercer retiro de AFP agravará dificultad para atraer mano de obra”, citara palabras del representante de la asociación gremial: “Creemos que el tercer retiro es una mala idea, porque con eso un cuarto de la población quedará sin fondos para sus futuras pensiones. Además, nos crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores a empleos formales” y que “vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores“, se lee en el diario.

Sobre lo anterior, en un seminario Errázuriz sostuvo: “El fundamento que hay en la recuperación de los empleos… nuestros trabajadores nos importan, aunque ayer en una declaración en El Mercurio aparece una frase sacada de contexto en que pareciera que no es así. No, la verdad es que ahí un tema ahí… bueno, pero no es así, a nosotros los trabajadores nos importan y mucho, y creemos que debemos hacer de esta industria un sector sostenible y para eso estamos trabajando hace mucho tiempo”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro, dijo en radio Futuro: “Gente no llega a trabajar porque reciben bonos del Gobierno“.

Al respecto, en conversación con Ciudadano ADN el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, dijo que estas palabras solo echan bencina al fuego.