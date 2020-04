Gerente de operaciones y servicios de AFC: “Hay posibilidades que las filas disminuyan sólo con información”

Durante las últimas semanas, miles de personas se han volcado a las sucursales de las administradores de fondo de cesantía.

¿Las razones? las explicó en ADN Hoy el gerente de operaciones y servicios de AFC, Daniel Manoli. “Todo nuestro servicio estaba preparado para un régimen regular”, aseguró, contando que hay dosificación en el acceso a la oficina y que la contingencia por las iniciativas del Gobierno frente al coronavirus y el empleo han llevado a la gente a esperar sólo para hacer consultas.

“Lo que estamos haciendo es una campaña de información para informar que eso aún no está vigente y que no serán los trabajadores los que harán el trámite, sino los empleadores de manera digital“, explicó, junto con contar que se liberaron opciones para hacer el trámite clásico del seguro desde la web.

Manoli admitió además que el sistema los pilló por sorpresa. “Menos del 1% optaba a hacer el trámite en forma digital por una razón simple: desde el miércoles pasado la autoridad nos faculta para pedir una sola clave. Antes teníamos dos y simplificamos el proceso. Hemos puesto mejoras”, afirmó, contando que actualmente el 25% pasaron al trámite online.

El gerente declaró que el 80% de todo lo que es posible de realizar en la AFC ya se puede ser a través de Internet y que, tras ser finiquitada, una persona puede ir hasta 10 días después, teniendo algunos días de holgura antes de la fecha de pago. “Siempre pagamos, si todos los requisitos se cumplen, 30 días después de la fecha del finiquito. Al menos los primeros 30 días de trámite no van a acelerar la fecha de pago”, reveló.

Respecto a la ley de protección al empleo, donde la entidad completará los montos, expresó que la implementación aún no está disponible. “Esta ley tiene dos elementos: reducción de jornada horaria y suspensión de actividades, el que va a hacer realizado por los empleadores y donde no interviene el trabajador”, apuntó.

“A partir del 15 de abril va a estar operativo un sitio web, donde el empleador sube una planilla con los trabajadores que van a suscribir el pacto de suspensión de actividades, con los datos de contacto y cuenta de ellos”, indicando que lo único que hará el trabajador será aceptar este convenio con el empleador y acordar la forma en la que se hará el depósito.

Finalmente, reiteró a la gente que no se acerque a las oficinas de AFC si no es estrictamente necesario. “Hay posibilidades que las filas disminuyan sólo con información”, afirmó, precisando además que “el proceso regular de cesantía no tenía la necesidad de comunicación que tiene hoy”.