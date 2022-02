Futura ministra del Deporte: “Es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP”

Poco más de un mes resta para que los nuevos ministros anunciados por el Presidente Electo Gabriel Boric, hagan uso de sus escritorios, y algunos ya han comenzando a delinear el trabajo que realizarán a contar del 11 de marzo, fecha en que el abanderado de Apruebo Dignidad llegue al Palacio de La Moneda.

En ello, una que ha estado bajo serios cuestionamientos durante las últimas semanas es Alexandra Benado, futura ministra del Deporte y que ha reiterado en diversas oportunidades que los hechos de los cuales se le acusan, están solucionados.

“La situación y las denuncias en redes sociales están resueltas. Londres 38 sacó una declaración aclarándolo, la cual yo comparto, y he recibido muchas muestras de apoyo por mi nombramiento, así que para mí es un tema cerrado”, partió comentando en entrevista con La Tercera.

La nueva ministra de Deportes agregó que: “estoy preocupada de trabajar, de hacer todas las reuniones pertinentes para que podamos hacer un buen traspaso de funciones. Para mí es un tema zanjado”, sostuvo.

Insistió en que: “muchas veces las relaciones laborales no son simples, muchas veces son complejas, y en ese contexto me imagino que las percepciones son distintas. En ese sentido, no me puedo hacer cargo de situaciones que a mi juicio no correspondían. Y me quedo tranquila con que Londres 38 sacó una declaración, que comparto, y con que efectivamente no hubo denuncias formales por maltrato”, dijo.

El llamado del Presidente Electo

En la conversación, Alexandra Benado dio detalles de cómo se produjo su llegada al Ministerio del Deporte: “estaba en una clase del diplomado en Gestión en la Industria del Deporte que estoy cursando en la Universidad de Chile, cuando alrededor de las 9 de la noche me llamó el Presidente” aseguró.

“Fue un llamado sorpresivo, porque en mi vida laboral no estaba ligada directamente al deporte, a pesar de que evidentemente en mi condición de exdeportista he estado muy encima, sobre todo del fútbol. Lo recibí con mucha emoción, estoy contenta por el nombramiento y por la confianza que me está dando el Presidente”, complementó la futura secretaria de Estado.

Los lineamientos de trabajo en su mandato

Respecto al trabajo que se comenzará a realizar a contar del próximo 11 de marzo en la cartera de Deportes, Alexandra Benado comentó que: “tenemos varios ejes importantes, como el trabajo con infancias. El tener una política nacional de psicomotricidad o motricidad y trabajar con las primeras infancias es fundamental”, esgrimió en la conversación.

“Estamos ad portas del mayor evento deportivo en la historia de Chile, que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por lo tanto, tenemos que fortalecer todos los esfuerzos que ya se han hecho en pro de nuestros deportistas y generar todas las condiciones”, complementó la futura titular de Deportes.

En las últimas horas, nuevamente surgió la idea de que Chile se junte con otros países de la región para organizar el Mundial de Fútbol del año 2030, algo que fue comentado por Alexandra Benado: “siempre va a ser bienvenido cualquier evento de esas características. Yo soy una convencida de que los megaeventos ayudan en la promoción del deporte”, aseguró.

El fútbol chileno y el estadio de la U

Otro de los focos de conversación con la futura ministra fue el fútbol nacional. En ello, Alexandra Benado aseguró que: “ha habido muchas opiniones desde la Conmebol y desde la FIFA, y creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP“, esgrimió.

“Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”, agregó Alexandra Benado.

La futura secretaria de Estado de Gabriel Boric tuvo palabras para las relaciones del Gobierno con Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile respecto al sueño del estadio propio.

“La Universidad de Chile es una tremenda institución que tiene hinchas a lo largo de todo Chile. Y yo observo y entiendo que es un anhelo tener su estadio propio. No es una materia que compete directamente al Ministerio”, partió diciendo.

A lo que complementó con que: “Azul Azul debe definir si quiere empujar dentro de su gestión la construcción del estadio, pero sí estamos abiertos para dialogar y articular. Cuando se trata de una inversión en infraestructura deportiva, al país le viene bien. En ese sentido, si bien no es nuestra prioridad, por supuesto que vamos a estar dispuestos a dialogar“, cerró la futura ministra del Deporte, Alexandra Benado.