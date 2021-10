José Antonio Kast analizó a La Roja y destacó a Ben Brereton: “Somos capaces de traer a nuestra patria nuevos talentos”

Durante la jornada de este viernes, José Antonio Kast hizo su recorrido por Arica de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. En este escenario, el candidato del Partido Republicano habló con ADN Deportes y dejó de lado la política para comentar el presente de la Selección chilena en la lucha por llegar al Mundial 2022.

“A uno le encantaría que siempre ganáramos, pero uno los ve con ganas y ánimo a pesar de las situaciones complejas en algunas ocasiones que estamos a punto y no se da, pero so no hace que uno deje de ser hincha y de tratar de ver las cosas buenas”, señaló la carta a La Moneda del pacto Frente Social Cristiano

En cuanto a los triunfos de La Roja en la pasada triple fecha de Clasificatorias, Kast indicó que “en los últimos partidos claramente nos han devuelto parte de la alegría y nos dejan esperanzados mirando la calculadora, pero más allá del triunfo, que es lo que uno espera, no se puede dejar de admirar y de querer a la Selección nacional”.

Sobre el proceso de Martín Lasarte, el exdiputado sostuvo que ha sido “de altos y bajos. En algún momento uno se pregunta por qué fue él, pero hoy día estamos en la etapa final y hay que mantener la situación. Esperamos que en el próximo partido la cosa salga bien y tengamos abierta esa posibilidad de llegar al Mundial”.

“La esperanza es lo último que se pierde, de ahí uno se aferra. Aunque no se diera la clasificación, tenemos que seguir firmes como hinchas y prepararnos con nuevas generaciones para el próximo Mundial”, agregó.

En relación a la llegada de Ben Brereton, José Antonio Kast afirmó que “es notable. Eso muestra que somos capaces de traer a nuestra patria nuevos talentos que en algún momento “exportamos”. Ojalá más personas tengan ese tipo de liderazgo deportivo y se volvieran a entusiasmar cada vez que aparece una nueva figura en cualquier área del deporte”.

El deporte en el programa de gobierno de Kast

José Antonio Kast aseguró que el tema del deporte en su programa de gobierno “lo tenemos en desarrollo para plantear una propuesta fuerte. En el 2017, nosotros planteamos que esto debe ir más allá del fútbol, que deberían ampliarse las posibilidades para los jóvenes”.

“Hay que volver a recuperar en el sur, por ejemplo, el básquetbol, también está el tema del tenis o el golf. Tenemos grandes golfistas a nivel mundial y eso va generando modelos de gente deportiva a seguir, pero hay que hacer más asequible el golf a toda la ciudadanía”, añadió el candidato presidencial.

“Tenemos que abrir la posibilidad de que los deportes se masifiquen, hay que lograr que desde las grandes figuras la juventud recupere el entusiasmo con el deporte”, concluyó.