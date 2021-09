Boxeador Manny Pacquiao será candidato a Presidente de Filipinas el próximo año

La leyenda del boxeo Manny Pacquiao quiere dar un nuevo paso en su carrera política, por eso será candidato a Presidente de Filipinas en 2022.

El púgil de 42 años, quien ya es senador, es el único que se ha coronado campeón del mundo en ocho categorías diferentes.

E irá por la presidencia de su país por un sector del Partido Democrático Filipino-Poder Popular, el PDP-Laban.

La nominación de Manny Pacquiao se realizó en una asamblea virtual este domingo 19 de septiembre, y el afamado deportista aceptó de inmediato la candidatira.

La carrera política de Manny Pacquiao incluye varios años en la Cámara de Representantes y en el Senado, y hace poco fue quinto entre quince posibles candidatos presidenciales en una encuesta.

“Soy un luchador y siempre seré un luchador, dentro y fuera del ring. Toda mi vida. No me he echado atrás en ninguna pelea. Nada es imposible si está ordenado por Dios”, dijo Manny Pacquiao.

El legendario boxeador filipino fue aliado del Presidente Rodrigo Duterte, pero en los últimos tiempos de distanciaron.

Manny Pacquiao piensa en el retiro

Manny Pacquiao especula con su retiro del boxeo tras la dura derrota contra el cubano Yordenis Ugás en agosto pasado, en su vuelta al ring luego de dos años.

El filipino perdió con Yordenis Ugás por decisión unánime y no pudo reconquistar el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras doce asaltos en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Manny Pacquiao no peleaba desde julio de 2019 cuando ganó el título welter AMB por puntos sobre el estadounidense Keith Turman en el MGM de Las Vegas.

“He hecho mucho por el boxeo y el boxeo ha hecho mucho por mi. Tengo ganas de pasar tiempo con mi familia y pensar en mi futuro”, admitió el filipino.