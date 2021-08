De vuelta al ring: Todo listo para la pelea de Manny Pacquiao vs Ugás

El boxeador Manny Pacquiao se prepara para su vuelta al ring en una pelea contra el cubano Yordenis Ugás, actual campeón wélter de la AMB.

El filipino de 42 años cuenta tiene 26 años de carrera y ahora hará su retorno luego de dos años de ausencia y disputará el título que está en manos del cubano.

El último combate de ‘Pacman’ fue en julio de 2019, cuando obtuvo la misma corona que disputará este fin de semana superando por puntos al estadounidense Keith Turman en el MGM de Las Vegas. Tras esto, fue declarado como campeón en receso y Ugás ascendió como el campeón absoluto.

El evento fijado para este sábado se ha reconocido como uno de los más importantes a nivel deportivo en lo que va del año, viendo de nuevo a Manny en acción.

La pelea estaba planeada originalmente para que Pacquiao enfrentara al estadounidense Errol Spence Jr, campeón unificado de peso wélter.

Sin embargo, el norteamericano sufrió una lesión que lo dejó fuera del combate, situación en la que los organizadores actuaron rápidamente.

La decisión fue replantear los duelos de la jornada, ya que Ugás tenía previsto medirse ante el argentino Fabián Maidana, quien también se lesionó.

El también político de Filipinas cuenta con un récord de 62 victorias (39 KO), 2 empates y 7 derrotas. Fue campeón mosca CMB, supergallo FIB y OMB, superpluma CMB, liviano CMB y welter OMB y CMB.

Además, si gana esta pelea podrá alcanzar un récord de Floyd Mayweather, ambos habrán derrotado a 23 pugilistas que han sido campeones mundiales.

Por su parte, Yordenis Ugás, de 35 años, cuenta con 26 triunfos (12 KO) y 4 derrotas. Ganó el título interino el 6 de septiembre de 2020, superando por puntos, en decisión no unánime, al estadounidense Abel Ramos en Los Ángeles.

Great press conference today but I’m anxious to get in the ring. Fighting is what I love to do and it’s going down Saturday night! #PacquiaoUgas August 21 LIVE on FOX PPV! @PBConFOX @premierboxing @FOXSports pic.twitter.com/aLE8kUrLuj

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 19, 2021