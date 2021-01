Presidente de Filipinas afirmó que el cargo no es para mujeres

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que el cargo de la presidencia no es para mujeres al revelar una conversación que tuvo con su hija Sara Duterte-Carpio, alcaldesa de Davos.

“Le he dicho a mi hija que no se presente porque la compadeceré si pasa por lo que yo pasé. Este cargo no es para mujeres“, dijo durante la inauguración de un proyecto de obras públicas.

“La configuración emocional de una mujer y un hombre es totalmente diferente. Te volvería loca. Esa es la triste historia”, agregó.

Filipinas ha tenido dos presidentas en toda su historia: Gloria Macapagal, entre 2001 y 2010; y Corazón Aquino, entre 1986 y 1992.