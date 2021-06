Alejandro Tabilo y su debut triunfal en la qualy de Wimbledon: “Mi juego es muy bueno para el pasto”

El tenista nacional Alejandro Tabilo saca cuentas alegres de su rendimiento en la breve pero intensa gira sobre pasto.

Con la disputa de la qualy en Wimbledon, en la que arrancó con éxito al superar al francés Alexandre Muller por 6-2 y 6-4, este es apenas el segundo torneo profesional que disputa sobre esa superficie.

Y este miércoles 23 de junio, Alejandro Tabilo buscará el paso a la última ronda de la qualy enfrentando al chino Zhinzhen Zhang en el cuarto turno del court 3.

“Al principio me costó un poco la parte de la movilidad a los lados, pero creo que mi juego es muy bueno para el pasto”, dice el dos de Chile.

Buena adaptación al pasto

“Con el revés juego plano, lo que me hace más fácil que a mis rivales estar en el pasto. Además, he estado sacando mucho mejor, lo que es bueno para este tipo de canchas. Me adapté bien de cara a Wimbledon”, aseguró el 174° del ránking ATP.

Hace poco, Alejandro Tabilo se retiró del Challenger de Lyon por molestias físicas, pero logró retomar el circuito ATP.

Superó las clasificaciones del ATP 500 de Queens y ahora disputando la fase previa del Grand Slam británico.

“En Lyon tuve un problema a la espalda, por eso en los primeros partidos en Queens fue difícil adaptarme. Pero al jugar en pasto me he sentido mucho mejor y cómodo ya jugando”, respondió Alejandro Tabilo a la consulta de ADN TOP KIA en conferencia de prensa.

“Devolví muy bien y eso me ayudó mucho. Pude sacar más suelto, así es que quedé contento por esta primera ronda en la qualy de Wimbledon”, agregó.

Los protocolos por la pandemia de coronavirus

Alejandro Tabilo también se refirió a las restricciones sanitarias que rodean al campeonato de Grand Slam con sede en Londres.

“Ha sido duro. No te dejan salir. En Roland Garros por lo menos te daban una hora al día al aire libre. Acá solo se puede ir al club y volver al hotel”.

“Han sido estrictos, pero bien por ello. Los protocolos son excelentes y dan seguridad”, comentó la segunda mejor raqueta nacional.

Alejandro Tabilo y la renuncia de Christian Garín a los JJ.OO.

El tenista también tuvo palabras para la baja de Cristián Garín de los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Cada uno tiene su equipo y sus planes. Seguro que él posee una razón muy clara para no ir a Japón. Es muy entendible…”.

“Hay muchos jugadores que se están bajando por alguna razón. No es solo Christian , también lo han hecho Rafael Nadal, Dominic Thiem, John Isner y Denis Shapovalov, entre otros”.