Christian Garín causó molestia en el COCH y en la Federación de Tenis por renunciar a los JJ.OO. de Tokio

Sospresa causó esta mañana el anuncio de Christian Garín por sus redes sociales de que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El tenista número uno de Chile renunció a viajar a Japón para representar a Chile por lo que calificó como “la inestabilidad de este año”.

“Tuve que bajarme de Australian Open por lesión y siguió mi posterior contagio de covid 19”, dijo.

Para Christian Garín, lo anterior y “las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, por lo que he tomado esta decisión”.

Christian Garín añadió que “seguiré esforzándome, entrenando duro y sin duda que los JJ.OO. de París 2024 será un gran objetivo en mi carrera”.

Esta drástica decisión de Christian Garín causó molestia en el Comité Olímpico de Chile, COCH, y en la Federación de Tenis de Chile.

Y ambos organismos lo expresaron esta tarde por medio de comunicados.

El COCH indicó que “lamenta profundamente” la decisión de Christian Garín, actual 20° de la ATP, y recordó que “unos Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte de alto rendimiento”.

El cupo de Christian Garín se pierde

Se agregó que “por más de cien años los deportistas chilenos han demostrado que, independiente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el espacio ideal para congregar al país”.

El COCH agradeció el compromiso a los integrantes del Team Chile que irán a Tokio y señaló que “tras la decisión del señor Christian Garín de no representar a Chile, nuestra delegación disminuye en un deportista”.

“El cupo fue obtenido por él gracia a su ránking ATP y no puede ser reemplazado por otro tenista nacional”.

Y la Federación de Tenis de Chile expresó lo siguiente sobre la renuncia de Christian Garín a Tokio 2020.

“Lamentamos profundamente la ausencia del tenista Cristian Garín de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se hizo pública durante el transcurso de la mañana”.

“Del mismo modo, lamentamos habernos enterado de la decisión a través de las redes sociales y que esta no haya sido informada por el conducto formal que una convocatoria olímpica requiere”.

Es decir, la Federación esperaba que esta determinación le fuera notificada de manera formal primero a ellos y luego al COCH.