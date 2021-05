Diario japonés que patrocina los Juegos Olímpicos de Tokio pidió la suspensión del evento deportivo

Siguen las peticiones para que los Juegos Olímpicos de Tokio no se efectúen debido a la pandemia de coronavirus, lo que significaría su segunda postergación tras la del año pasado, cuando debieron realizarse de forma primaria.

A las solicitudes de médicos y ciudadanos japoneses, ahora se sumó la de un importante actor involucrado en el evento deportivo.

Se trata del diario nipón Asahi Shimbun, socio oficial de los JJ.OO. que por medio de sus páginas editoriales pidió en su edición de este miércoles 26 de mayo la cancelación a medida que aumentan los contagios de covid-19 en el país asiático.

El medio de comunicación, uno de los diarios más prestigioso de Japón, basó su texto citando riesgos para la seguridad pública y tensiones en el sistema médico por la pandemia de coronavirus.

“Le pedimos al Primer Ministro, Yoshihide Suga, que evalúe con calma y objetividad la situación y decida sobre la cancelación del evento. Estamos lejos de una situación en la que todos puedan confiar en que estarán seguros y protegidos. Lamentablemente, esa no es la realidad”, señaló el periódico

El editorial de Asahi Shimbun fue compartió ampliamente en las redes sociales, obteniendo miles de tweets.

Gran parte de Japón, incluida la ciudad anfitriona Tokio, permanece bajo un tercer estado de emergencia que se espera que se extienda más allá de este mes. Y aunque la situación de Japón no es tan grave como la de otras naciones, está luchando por controlar una cuarta ola de infecciones.

Además, poco más del 5% de la población ha sido vacunada, y se han registrado alrededor de 719.000 infecciones y cerca de trece mil fallecidos.

EDITORIAL: Prime Minister Suga, please call off the #Tokyo #Olympics this summer #NOlympicsAnywhere : The Asahi Shimbun https://t.co/MfPHLpWxVf

— Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) May 26, 2021