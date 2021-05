Miguel Ángel Mujica, presidente del COCH: “Hay que resaltar que a los JJ.OO. de Tokio irán más mujeres que hombres”

En la última edición del programa “Mujeres al Deporte” de este sábado 22 de mayo, la periodista Macarena Miranda conversó con el presidente del Comité Olímpico de Chile, COCH, Miguel Ángel Mujica, quien contó cómo están los deportistas nacionales de cara a a los JJ.OO. de Tokio.

“La verdad es que este periodo ha sido muy duro para ellos. Los Juegos ya fueron pospuestos un año por culpa de la pandemia, con todo lo que eso conlleva en términos de estrés y preparación. No han podido entrenar cómo corresponde, e incluso hay algunos que siguen en proceso de clasificación a dos meses del inicio. Se supone que ya estamos llegando al final, con un 75% de la delegación lista. Seguimos adelante e incluso ya hemos vacunado a más de 400 deportistas… Estamos en contacto permanente con los deportistas y entrenador que irán a Tokio para informarles de primera mano sobre cómo serán estos JJ.OO. en pandemia”, señaló el dirigente.

El máximo encargado del COCH agregó que “nuestra proyección es que iremos con más de 50 representantes a Tokio, aún quedan varios cupos que serán llenados. Nos hemos preparado en medio de esta contingencia, y me duele en el alma que no podrán ir todos los que normalmente acuden a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, yo iré solo, con otras tres personas y llegaré justo antes del inicio. Y en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la misión había doce integrantes. Los dirigentes no van a pasear como algunos creen, hay varias tareas anexas que cumplen personas que no son deportistas, quienes solo podrán ser acompañados por su entrenador”.

Para Miguel Ángel Mujica, “es bueno resaltar que el contingente de mujeres es mayor al de hombres, lo que en gran parte se debe a la clasificación del equipo femenino de fútbol, con 18 jugadoras. Pero es muy importante este hecho, que se agrega a que el COI pidió que los abanderados sean un hombre y una mujer. El 23 de junio el directorio del COCH los designará, cuando esté la lista final de los que irán a Japón. El tema de la paridad es vital para nosotros, por eso lanzamos el programa “Más mujeres deportistas”. Vamos con muchas más mujeres que lo habitual… Hay que hacer un trabajo de base en los clubes para que más mujeres sean dirigentes deportivas de primera línea, pero hay que asumir que el tiempo las complica. Nos gustaría tener más presidentas de federaciones”.

Respecto de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el presidente del COCH explicó que “hemos tenido el aval del Estado desde el inicio, y esperamos que eso se mantenga, independiente del Gobierno que tengamos a contar del año que viene. Ahora estamos enfocados en levantar la infraestructura que falta, como la Villa Panamericana, que empezará a ser construida en agosto. Estamos un poco atrasados, pero vamos a llegar. Estamos preocupados y ocupados al respecto”.