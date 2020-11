Miguel Ángel Mujica: “No me sorprende la cantidad de votos que saqué”

Cuando oficializó su candidatura a la reelección a la presidencia del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica apuntó a que tenía el apoyo de 40 federaciones. Y no se equivocó en sus cálculos, ya que hoy fue ratificado en el cargo hasta 2024 con 43 votos a su favor.

“Desde lo que yo sabía, no me sorprende. Leí en los periódicos que iba a ser una elección reñida. Hay que respetar lo que dicen los electores y esos son los presidentes de federación. Todo el resto, lo que salga en la prensa o lo que alguien piense… al final lo que importa es el escrutinio final”, apuntó Mujica tras el proceso electoral desarrollado en el Centro de Entrenamiento Olímpico, con todas las medidas sanitarias de rigor.

“Estoy contento porque el proceso eleccionario fue impecable. Desde lo que había expuesto en mi programa, se confirmó que las federaciones, que me llamaban para que continuara en el cargo, me respaldaron. Es el reconocimiento que se merece, no solo mi persona, sino un directorio que salió reelecto en un 100%. Eso da mucha tranquilidad porque vamos a seguir trabajando con las mismas personas“, profundizó quien llegó al cargo en 2018 tras suceder a Neven Ilic.

Uno de los factores que, para él, impulsaron su triunfo estuvo en la labor organizativa de cara a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Muchas federaciones me hicieron ver que la discontinuidad en la administración del Comité Olímpico pudiera afectar y complicar la organización y preparación de los deportistas. Gracias a Dios va a estar en las mismas manos. Vamos a seguir trabajando en la Corporación 2023 y la preparación de los atletas”, complementó el mandamás del olimpismo nacional.

Fue tanta su alegría que hasta se animó a un cálculo de cara a la participación nacional en la siguiente gran cita deportiva: los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. “Tenemos 15 clasificados. Podemos llegar a 42, 45. Estamos en ese proceso. Todos los preolímpicos están postergados, como el de balonmano y rugby. Falta que clasifiquen Arley Méndez y María Fernanda Valdés, las chicas del fútbol femenino. Tenemos mucho que hilar hasta 30 días antes de Tokio en 2021″, cerró Miguel Ángel Mujica.