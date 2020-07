Miguel Ángel Mujica, se refirió a la opción de sumar el hockey patín en Santiago 2023: “Lo veo complicado. Por mí, encantado que estuvieran las “Marcianitas”

Por Carlos Madariaga.

Si ya hace algunos días la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, puso en duda las opciones del hockey patín para ser incluido como deporte en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el Comité Olímpico de Chile no dieron demasiadas esperanzas al reclamo de los deportistas.

“Lo veo complicado. Por mi, encantado que estuvieran las “Marcianitas”. Tienen todo el apoyo del Comité Olímpico de Chile, pero el dueño de los Panamericanos es Panam Sports y ellos tienen estatutos. En abril le pedí a la Federación de Hockey Patín que investigara para superar la situación estatutaria que tienen. Para que un deporte sea panamericano debe tener la mitad de los países que integran Panam Sports. Deberían ser al menos 21 y entiendo que tienen 8″, explicó el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica, en diálogo con ADN TOP KIA.

“No hay antipatía ni algo en contra del hockey patín. Este es un deporte que no está desarrollado, ni siquiera en Sudamérica. Acá está en Chile y Argentina. ¿Y del resto? Ayudemos a que tengan más difusión. No es fácil. Seguiremos haciendo todo lo posible para que el hockey patín se siga desarrollando en Chile, pero Panam Sports es el dueño de los Juegos Panamericanos. No es una decisión nuestra. Escapa al COCH y al Ministerio del Deporte. Es una lástima que un deporte que nos ha dado tantas medallas no podamos superar esta situación“, profundizó Mujica en relación a la campaña que han hecho los seleccionados masculinos y femeninos de la especialidad, y que tendrán el lunes una reunión virtual para hacer una última gestión.

En el Comité Olímpico de Chile han tenido días movido coordinando la toma de exámenes PCR para que los 248 deportistas de alto rendimiento autorizados para entrenar puedan hacerlo cumpliendo las medidas sanitarias correspondientes.

Acciones que han debido tomar sobre la marcha, reconociendo que el fútbol “apuró” el reintegro deportivo. “Esta fase ni siquiera estaba en los protocolos. La fase 1 era no solo la vuelta de los deportistas de alto rendimiento, sino que mucho más ancho. Pero surgió esta “fase 0”, como la hemos llamado, producto de la situación mediática que tiene el fútbol. Hablé con la Ministra del Deporte y le dijimos que si volvían algunos deportistas, como el caso del fútbol, también tenían que volver deportistas que lo necesitan tanto como ellos. Se aceptó esta situación y volvieron los del alto rendimiento, priorizados entre los clasificados a Tokio 2021, los que estar por clasificar y los que tienen campeonatos mundiales o panamericanos específicos entre octubre y diciembre”, reconoció Mujica.

En ese contexto, ha surgido la molestia en algunos deportistas excluidos de la nómina o de disciplinas que no tienen autorización, como el deporte motor, el básquetbol y el golf. ¿Que dicen en el COCH? “Los criterios están y no hay otra explicación. ¿Por qué se autorizan recintos privados? Eso para que entrenen los deportistas autorizados, pero los socios no pueden ir. El club está abierto solo para los que tienen el permiso“, sentenció el mandamás del olimpismo chileno.