100 Años en el aire: Hernán Rivera Letelier y el radioteatro

En el Ciudadano ADN sobran los motivos para seguir celebrando el centenario de la radio en Chile. Por eso Miguel Davanigno nos trajo una nueva edición de 100 Años en el aire, en donde conversó con el Premio Nacional de Literatura 2022: Hernán Rivera Letelier.

“Yo me crie con una radio. Me volví un fanático de la radio de la trasnoche. Cuando no llegaba todavía la televisión, escuchábamos la radio”, comentó el reconocido escritor proveniente del norte del país.

Hernán Rivera Letelier siguió recordando sus años de juventud en el desierto, en los que disfrutaba de la entretención radial y especialmente del radioteatro. “Me acuerdo de radio La Sirena con Hernán Pereira y de una radio en donde pasaban La Tercera Oreja (Radio Agricultura)”, comentó.

Ante esta mención, Miguel Davanigno aprovechó de introducir a la conversación a otro invitado especial: Marcos Castañeda, reconocido productor de radioteatro chileno.

Las letras de Hernán Rivera Letelier al radioteatro

Marcos Castañeda fue en 2006 el productor de la versión radioteatro de Santa María de Las Flores Negras, reconocida obra del escritor nortino.

¿Cómo surgió este proyecto? En palabras de Hernán Rivera Letelier, “cuando me llamó Marcos por teléfono y me explicó lo que quería hacer, no lo dudé un instante”.

El trabajo realizado por Castañeda y por Rivera Letelier terminó teniendo 20 capítulos de media hora. Contó con el relato del ‘Tío’ Lucho y la colaboración de más o menos 30 actores y actrices.

“Se eligieron a los mejores actores de la época de radiodifusión chilena entre el 60, 70 y 80″, comentó el productor del proyecto.

“Yo estaba muy emocionado porque eran los mismos actores que escuchaba en los 70. Para mí era todo un lujo”, añadió el reciente Premio Nacional de Literatura 2022.