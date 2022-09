Durante la mañana de este jueves. se dio a conocer el nuevo Premio Nacional de Literatura 2022: en esta oportunidad, el reconocimiento recayó en el escritor nortino Hernán Rivera Letelier (72).

“Estoy contentísimo. Como dije en entrevistas, no creo que lo merezca. Creo que mi obra sí se lo merece”, dijo Rivera Letelier, tras ser contactado por el jurado para informarle del premio.

¡El jurado ya ha deliberado!

En la lectura del acta, se reconoció que “ha logrado promover masivamente la lectura en sectores traansversales de la población. También se valora la capacidad de su obra de dialogar con otros lenguajes del arte, como el cine, el teatro, las artes visuales, entre otras disciplinas”.

Semanas atrás, el escritor conversó con el Ciudadano ADN sobre esta posibilidad, de obtener el Nacional: “Es la quinta vez que me postulan. Estoy como buscándole la quinta pata al gato”.

“Yo siempre digo que a lo mejor yo no merezco el premio, porque no tengo estudios, no tengo título, no tengo máster, pero mi obra sí que se lo merece”, añadió entonces.

“Mis libros han llevado la historia del norte, de la pampa, del desierto a todos los países hispanoamericanos y a 23 países con otros idiomas”, precisó en la oportunidad el autor de “Hombres que llegan a un pueblo”.

En los últimos años, un parkinson ha afectado a Rivera Letelier. Sobre eso, contó en La Tercera: “Me está afectando la memoria y me está afectando los dedos para escribir. Yo era el escritor más rápido del oeste, pero ahora ya no puedo, porque los dedos se mueven solos de repente y marcan cosas nada que ver”.

El jurado del Premio Nacional de Literatura estuvo compuesto en esta oportunidad por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves; el último galardonado con el Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuailaf; María Eugenia Góngora, representante de la Academia Chilena de la Lengua; Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en representación del Consejo de Rectores; y las personas designadas por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: la periodista y académica Andrea Palet y el escritor y editor, Matías Rivas.