100 Años en el aire: Los “Luchos” de la radiofonía chilena

En el Ciudadano ADN seguimos festejando los 100 años de la radio en Chile junto al icónico Miguel Davanigno. En esta ocasión, el columnista conversó con Luis Hernández, conocido como “El Tío Lucho”, y su hijo “Lucho de Chile”.

“El Tío Lucho” es el reflejo del refrán “nace chicharra y muere cantando”. Y es que recordó sus inicios en el mundo de la radiofonía, los que se cruzaron con el mundo de la música: “Según mi profesor de música de la adolescencia – el violinista Andrés Palma -, yo tendría que haber sido cantante de ópera”, aseguró para luego relatar que ese camino se truncó por culpa del director de la institución.

Hernández dijo que su profesor Andrés Palma sentenció su camino profesional: “me dijo que ‘si no fuiste cantante de ópera, serás speaker'”, recordó.

“Me mandó a la radio Cruz del Sur, en donde estaba también antes mi querido amigo Miguel Davanigno. Ahí partí el año 59, un año antes, cuando justo se despedía del fútbol, el ‘Sapo’ Livingstone”, narró.

Los primeros pasos de “El Tío Lucho”

“El Tío Lucho” entregó más detalles de sus primeros años en la Radio Cruz del Sur. “Me quedé para siempre ahí. Fue mi escuela y ahí estuve con Pedro Gaete, que era actor; y Wanda Flores, una señora bajita morena pero con una dulzura y amor de voz. Ella fue la madrina y él padrino”, explicó.

En línea con lo anterior, Hernández dijo que “nunca voy a olvidar el corazón de esa gente tan buena”. “La gente era maravillosa en este país. No sé qué ha pasado, que ha cambiado un poco”, aprovechó de opinar.

El camino del hijo

Y como dicen por ahí en Chile: “De tal palo, Talcahuano”. Y es que “Lucho de Chile” siguió los mismos pasos que su padre.

Partió en el año 99 haciendo su práctica profesional en Radio Nuevo Mundo, en donde, según él, recibió el pago de tan solo 80 mil pesos.

“Le puse tanto corazón y me dejaron. Estuve como tres años y un tiempo aquí, en el pool de prensa de Iberoamericana el 7 de septiembre del año 99. Ahí debuté en Radio Pudahuel con Patito Frez y Rafa Araneda. Estuve seis meses nomás y me echaron de aquí. Me han echado tantas veces que ya no me interesa”, dijo entre risas.

“Me gustaba cómo veían a mi papá la gente también. No solo que él era el gran hombre de radio, sino que la gente lo respetaba mucho porque era muy importante estar en la radio. Entonces yo quería ser tan importante como mi papá… y así fue”, añadió.