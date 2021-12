Dua Lipa confirmó concierto en Chile en 2022: Fecha, lugar y cómo comprar entradas para el show

La reconocida estrella inglesa del pop, la cantante Dua Lipa confirmó su primer show en Chile a realizarse en 2022 y aquí te contamos todos los detalles que debes conocer de este tan esperado show de la tres veces ganadora del premio Grammy.

La intérprete de New Rules, llegará a territorio nacional por primera vez, con una carrera cargada de éxitos, entre los que se encuentran, Don’t Start Now, Levitating y Love again, todas canciones incluidas en su último álbum de estudio, Future Nostalgia, lanzado el 2020 y que le valió cinco nominaciones a los premios Grammy del 2021, ganando el gramófono a Mejor Álbum Pop Vocal.

¿Cuándo y dónde podré ver a Dua Lipa en Chile?

De acuerdo a los informado por DG Medios, productora a cargo del show, Dua Lipa se presentará en Chile el viernes 16 de septiembre del 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La venta general de entradas comenzará el 17 de diciembre a las 11:01 horas por medio del sistema de PuntoTicket y sus precios van desde los $39.100 para la galería hasta los $287.500 para Pit Pacífico. Igualmente se anunció una preventa, en la cual los tickets estarán disponibles con un 20% de descuento, exclusivo para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia, desde las 11 de la mañana del día 15 de diciembre, estará habilitada por 48 horas.

Asimismo, la productora habilitó una zona especial para gente con silla de ruedas y sus acompañantes y las entradas tienen un valor de $39.100 por cada uno.

¡DUA LIPA EN CHILE! 🤩 🗓 16 de septiembre, 2022

📍Estadio Bicentenario La Florida

🎟 Preventa: 15 de diciembre, 11AM – 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia Más info en https://t.co/8209RJmzFp pic.twitter.com/21IlrvNXCu — DG Medios (@dgmedioschile) December 10, 2021

La estrella inglesa también confirmó una presentación en el país vecino de Argentina, para este 12 de septiembre del 2022. Fecha que se suma al calendario de la visita a Latinoamérica de Dua Lipa, que también la tendrá presentándose en el festival internacional Rock in Río, el 11 de septiembre del 2022.