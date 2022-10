Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless se quedan con el Premio Nobel de Química

Este miércoles, se conocieron a los nuevos galardonados con el Premio Nobel de Química. Se trata de la estadounidense Carolyn Bertozzi, su compatriota Barry Sharpless, y el químico danés Morten Meldal.

Según anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia en un acto en Estocolmo, esta premiación se da por el “desarrollo de la química clic (un concepto para generar sustancias de manera rápida a partir de pequeñas unidades) y de la química bioortogonal (reacciones dentro de las propias células, evitando la interferencia con las reacciones bioquímicas naturales)”, ambas calificadas como “ingeniosas herramientas para construir moléculas“.

Este galardón, que otorga diez millones de coronas suecas (cerca de 860 millones de pesos), marca algunas particularidades propias de la premiación. Esto porque Barry Sharpless recibe su segundo Premio Nobel de Química.

En tanto, Carolyn Bertozzi se une a la corta lista de mujeres (8 de 189) que han recibido este premio en el área, el cual se da desde el año 1901.

Este es el tercer día en el que se conocen a los galardonados con el Premio Nobel, luego de que el pasado lunes se anunciara a Svante Pääbo como el nuevo Premio Nobel de Medicina, y el reciente martes se otorgara el Nobel de Física a Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger.

La ronda de anuncios continuará este jueves con el Premio Nobel de la Paz, mientras que el próximo lunes se otorgará el de Economía.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022