La U está a detalles de concretar la venta de un jugador: este es el monto que recibirán los azules

Huracán hará uso de la opción de compra por Emmanuel Ojeda.

Daniel Ramírez

Universidad de Chile está a detalles de concretar la venta de Emmanuel Ojeda, quien defendió la camiseta de Huracán este 2025.

A principio de año, la U decidió enviar a préstamo al volante argentino al no entrar en los planes de Gustavo Álvarez. El mediocampista fue cedido al “Globo” y tuvo una destacada temporada, disputando más de 30 partidos.

Gracias al buen rendimiento que mostró el jugador, el club trasandino hará uso de la opción de compra para quedarse con el 100% de su pase.

Según información de ADN Deportes, Huracán pagará un monto cercano a los 700.000 dólares a Universidad de Chile para cerrar el traspaso definitivo de Emmanuel Ojeda.

De esta manera, el futbolista de 28 se desvinculará totalmente del cuadro azul, en donde jugó tres temporadas (2022-2024) y consiguió un título: fue campeón de la Copa Chile 2024.

