Hijo de Rob Reiner detenido como principal sospechoso de la muerte del cineasta y su esposa

El caso ha causado conmoción en Hollywood y la industria del cine, y permanece bajo investigación activa.

NEW YORK, NY - MAY 04: (L-R) Director Rob Reiner and his son Nick Reiner attend AOL Build Presents: "Being Charlie" at AOL Studios In New York on May 4, 2016 in New York City. (Photo by Rommel Demano/Getty Images) / Rommel Demano

La policía de Los Ángeles detuvo a Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y de su esposa Michele Singer Reiner, como presunto responsable de la muerte de ambos, según confirmaron registros judiciales y medios especializados.

El hombre de 32 años fue arrestado el domingo y se encuentra en una cárcel del condado con una fianza fijada en 4 millones de dólares.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el domingo en la residencia familiar de Brentwood, cuando la hija de la pareja, Romy Reiner, llamó a los servicios de emergencia tras encontrar a sus padres sin vida.

Las primeras investigaciones apuntan a que ambos presentaban heridas compatibles con arma blanca. Hasta el momento, la policía no ha ofrecido detalles oficiales sobre la causa exacta del crimen ni sobre posibles motivos.

Según informes de TMZ y People, la agresión pudo ocurrir tras una discusión familiar. No se encontraron signos de entrada forzada en la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que el autor del hecho pertenece al entorno cercano de las víctimas. Las autoridades continúan recabando pruebas y entrevistas para esclarecer lo sucedido.

Nick Reiner es escritor y ha participado en proyectos cinematográficos, incluyendo la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre y basada parcialmente en su propia experiencia con adicciones y problemas personales durante la adolescencia. En entrevistas anteriores, Rob Reiner reconoció que trabajar con su hijo permitió acercarlos y comprender los desafíos que él había enfrentado.

Rob Reiner, de 78 años, alcanzó fama mundial como director de películas icónicas como Cuando Harry conoció a Sally, La princesa prometida, Misery y A Few Good Men. Su esposa Michele Singer Reiner tenía 68 años. La familia, en un comunicado, expresó profunda tristeza y pidió privacidad mientras enfrentan la tragedia.

El caso ha causado conmoción en Hollywood y la industria del cine, y permanece bajo investigación activa. Las autoridades anunciaron que durante las próximas horas podrían entregar más información sobre la situación legal de Nick Reiner y los detalles de la investigación del homicidio.

