Kast destaca encuentro con Presidente Boric en La Moneda: “Fue una reunión muy positiva, muy republicana”

El futuro Jefe de Estado agradeció haber sostenido “una conversación personal muy importante” con el Mandatario, la que se extendió por cerca de dos horas.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

Fue esta mañana cuando el ganador de la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, donde ambos recorrieron las dependencias.

Terminada la cita, el Presidente electo comentó desde la casa presidencial: “Fue una reunión muy positiva, muy republicana (...) para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante”.

ADN

“El Presidente ha manifestado la voluntad de poder colaborar con todo lo posible, una vez que ya se vayan conociendo quienes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno”, añadió.

“Le agradezco enormemente al Presidente de la República”

Asimismo, José Antonio Kast se refirió a su futura administración: “Este gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios”.

“Le agradezco enormemente al Presidente de la República el tiempo, también que tuvimos en una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que tenemos que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”, concluyó.

