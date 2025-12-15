La U asegura a las hijas de ‘Chupete’ Suazo y lanza particular dardo a Colo Colo: “A vivir la vida en...”

Arantza y Grettel Suazo, hijas del ahora exdelantero nacional Humberto “Chupete” Suazo, firmaron sus primeros contratos como profesionales en Universidad de Chile.

A través de redes sociales, los azules dio a conocer el importante hito en las carreras de las gemelas de 19 años con un particular recado a Colo Colo, club al que su padre defendió entre los periodos 2006-07 y 2015-16.

“Del planeta gol a vivir la vida en colores”, escribió la cuenta en Instagram del elenco estudiantil, vigente subcampeón del fútbol femenino chileno.

El anuncio llega pocas semanas después de que Arantza y Grettel levantaran su primer título con la categoría Sub 19 de la U, aunque su vínculo con la institución se remonta a varios años atrás.

Ambas arribaron al club en 2019, luego tuvieron un paso por el norte del país, y en 2022 regresaron al Centro Deportivo Azul para completar su proceso formativo.

En lo futbolístico, Arantza se ha consolidado como lateral, mientras que Grettel destaca como volante de contención. Su rendimiento en la temporada 2025 fue clave para este paso: Arantza disputó 11 partidos, mientras que Grettel sumó 23 encuentros y anotó dos goles.