Con un inesperado dolor de cabeza para Gago y el respaldo a Marcelo Díaz: el “lado B” del triunfo de la U ante San Felipe por Copa Chile / CLAUDIO ROJAS BARCELO

Universidad de Chile cerró la fase de grupos de la Copa Chile con un sólido triunfo ante Unión San Felipe, resultado que la clasifica a octavos de final como primera de grupo.

ADN.CL estuvo presente en el Nicolás Chahuán Nazar y acá te contamos todo lo que no se vio por TV.

La U fue local en La Calera

Solo días antes de disputar el encuentro la Universidad de Chile supo que su localía cambiaba de Quillota a La Calera. El traslado de poco le importó a los hinchas azules, que llegaron igualmente a su equipo. Caso contrario que la fanaticada de San Felipe, que no superó las 100 personas pese a ser locales.

Nicolás Fernández responde a la confianza

Al ya estar clasificados a los octavos de final, Fernando Gago decidió dosificar y puso un equipo alternativo para enfrentar al “Uní-Uní”. Uno de ellos fue Nicolás Fernández, que arrancó de titular y desde temprano le respondió al DT. Tras un pase al filtrado de Lucas Barrera y un poco de complicidad de Leandro Cañete, el lateral derecho abrió la cuenta.

Israel Poblete le da dolores de cabeza a Gago

La mala noticia para la U llegó cerca del minuto 20, cuando Israel Poblete sintió molestias en el talón, por lo que tuvo que salir a ser atendido. Allí Gago se acercó a conversar con él. De todos modos el volante ingresó nuevamente a la cancha, pero un par de minutos después finalmente terminó dejándole su lugar a un debutante.

Diego Cofré y sus primeros toques de azul

El volante de 18 años fue el encargado de reemplazar a Poblete, aunque dentro del campo fue Javier Altamirano quien retrocedió a la base de la jugada. En el segundo tiempo volvió a cambiar todo: Nicolás Fernández se paró al lado de Lucas Barrera y Cofré pasó a jugar por la banda derecha.

Tobías Reinhart, de Italia directo a La Calera

El volante argentino, que llegó hace un par de días al país para sumarse al plantel del “Romántico Viajero”, no se quiso perder el partido de sus compañeros y llegó hasta el Nicolás Chahuán Nazar para acompañarlos. En las galerías del estadio, entregó sus primeras fotos y firmas a los fanáticos de la U.

Pese a su polémico respaldo a Michael Clark, Marcelo Díaz ingresó entre aplausos

El capitán de los azules ha tenido días complejos ante la opinión del hincha universitario, ya que muchos no le gustó que el bicampeón de América respaldase la gestión del expresidente que está siendo formalizado en el Caso Sartor.

A pesar de que en redes sociales muchos lo han insultado, en el estadio la cosa cambia. Al momento de su ingreso al campo en el segundo tiempo, los aplausos bajaron desde la mayoría de la parcialidad de la U.

Triunfo y clasificación para la U

Con un resultado corto, en relación a lo visto en cancha, Universidad de Chile aseguró el primer lugar del Grupo D. Los festejos fueron mesurados para los azules, que ahora deberán verse las caras con Everton en octavos de final.