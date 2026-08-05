Confirman hallazgo de pareja desaparecida en el Cajón del Maipo: familiares entregan alentadora noticia

Luego de casi dos días de intensa búsqueda, fueron encontrados con vida Laura González y Christopher Díaz, la pareja que permanecía desaparecida desde el fin de semana tras realizar una excursión de trekking en el Cajón del Maipo.

La noticia fue confirmada durante la noche del martes por familiares a través de redes sociales. En una publicación de Instagram, la usuaria @mari_maruchan escribió: “Estamos aliviados infinitamente, están bien. Actualización: LOS ENCONTRARON. Muchas gracias a todos los que buscaron, compartieron y oraron”, poniendo fin a la incertidumbre que generó el caso.

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Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las circunstancias en que fueron ubicados ni el lugar exacto donde se produjo el hallazgo. De manera preliminar, se informó que ambos se encuentran en buenas condiciones de salud.

La desaparición había movilizado a familiares, voluntarios y equipos de emergencia luego de que la pareja perdiera contacto con sus cercanos tras dirigirse al sector de El Canelo para realizar trekking.

Según los antecedentes conocidos, Laura González y Christopher Díaz salieron desde La Reina con destino al Cajón del Maipo y fueron vistos por última vez cuando iniciaban una caminata en las cercanías de Los Pozones. Sus teléfonos celulares permanecieron apagados desde el domingo, lo que llevó a sus familiares a presentar una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.

Las labores de búsqueda se concentraron en el sector de Canelo Alto y contaron con el apoyo de familiares, integrantes de la Fundación Río Montaña y la coordinación de Carabineros, mientras se evaluaba la participación de Socorro Andino.

El caso generó amplia preocupación debido a las dificultades del terreno y a que la ruta exacta que siguió la pareja era desconocida.