;

Confirman hallazgo de pareja desaparecida en el Cajón del Maipo: familiares entregan alentadora noticia

La búsqueda movilizó a familiares, voluntarios y equipos de emergencia durante casi 48 horas.

Nelson Quiroz

CAPTURA

CAPTURA

Luego de casi dos días de intensa búsqueda, fueron encontrados con vida Laura González y Christopher Díaz, la pareja que permanecía desaparecida desde el fin de semana tras realizar una excursión de trekking en el Cajón del Maipo.

La noticia fue confirmada durante la noche del martes por familiares a través de redes sociales. En una publicación de Instagram, la usuaria @mari_maruchan escribió: “Estamos aliviados infinitamente, están bien. Actualización: LOS ENCONTRARON. Muchas gracias a todos los que buscaron, compartieron y oraron”, poniendo fin a la incertidumbre que generó el caso.

ADN

capturas

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las circunstancias en que fueron ubicados ni el lugar exacto donde se produjo el hallazgo. De manera preliminar, se informó que ambos se encuentran en buenas condiciones de salud.

Revisa también

ADN

La desaparición había movilizado a familiares, voluntarios y equipos de emergencia luego de que la pareja perdiera contacto con sus cercanos tras dirigirse al sector de El Canelo para realizar trekking.

Según los antecedentes conocidos, Laura González y Christopher Díaz salieron desde La Reina con destino al Cajón del Maipo y fueron vistos por última vez cuando iniciaban una caminata en las cercanías de Los Pozones. Sus teléfonos celulares permanecieron apagados desde el domingo, lo que llevó a sus familiares a presentar una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.

Las labores de búsqueda se concentraron en el sector de Canelo Alto y contaron con el apoyo de familiares, integrantes de la Fundación Río Montaña y la coordinación de Carabineros, mientras se evaluaba la participación de Socorro Andino.

El caso generó amplia preocupación debido a las dificultades del terreno y a que la ruta exacta que siguió la pareja era desconocida.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad