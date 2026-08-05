El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, defendió la revisión y eventual venta de activos estatales que el Gobierno considera prescindibles, en medio del debate sobre el futuro de las empresas públicas, y aseguró que la prioridad es utilizar esos recursos para financiar políticas que beneficien directamente a las familias.

En entrevista con ADN Hoy, el secretario de Estado explicó que el Ejecutivo está realizando un catastro de bienes en distintos ministerios y organismos públicos, aunque descartó que ello implique una privatización generalizada de empresas estatales.

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“El Gobierno está viendo un montón de activos prescindibles en distintos ministerios y reparticiones. Se han ido acumulando a lo largo de los años activos que, cuando uno los pone en valor, tiene mucho más sentido salir a venderlos”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó participaciones de Corfo en empresas sanitarias, terrenos con aptitud habitacional y otros bienes que, a juicio del Ejecutivo, no son esenciales para el funcionamiento del Estado.

“El estándar es que nos sirvan en la operación. Si no cumplen ese objetivo y su valor puede transformarse en recursos para mejorar la vida de los chilenos, tiene sentido ponerlos en el mercado”, sostuvo.

En esa línea, el ministro Mas precisó que esta evaluación se encuentra en desarrollo y que durante lo que resta del año se irán adoptando definiciones sobre los activos que podrían enajenarse.

Las proyecciones de la megarreforma

La autoridad de Gobierno también abordó la recién aprobada megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo, asegurando que su principal efecto inmediato será entregar certidumbre para destrabar inversiones que permanecían paralizadas.

“Lo que da la aprobación de esta ley es certeza. Esa certeza permitirá que comiencen proyectos de construcción, reconstrucción, agricultura y obras públicas que estaban esperando este marco regulatorio”, indicó.

Según explicó, se proyecta una implementación gradual del impacto sobre el mercado laboral. La primera etapa contempla la generación de más de 150 mil empleos entre agosto y octubre, cifra que se complementaría con nuevas contrataciones asociadas a proyectos de infraestructura y a la construcción de 30 mil viviendas antes de fin de año.

“Estamos viendo el empleo en tres fases. En el corto plazo esperamos generar más de 150 mil puestos de trabajo de aquí a octubre; luego vendrán las obras públicas y la construcción de viviendas, que agregarán cerca de 70 mil empleos adicionales”, afirmó.

Para 2027, el Ejecutivo espera que proyectos con Resoluciones de Calificación Ambiental ya aprobadas aporten otros 150 mil puestos de trabajo, mientras que las iniciativas de reconstrucción comenzarían a tener un efecto más significativo hacia finales del próximo año.

Bajo ese contexto, el ministro Mas reconoció que la reforma, por sí sola, no garantiza crecimiento automático, pero insistió en que crea las condiciones necesarias para impulsar la inversión. “Lo importante es entregar certezas al mercado”, señaló.

Respecto del escenario económico, el secretario de Estado sostuvo que el reciente Imacec positivo representa un punto de inflexión tras varios meses de desaceleración.

“Si me preguntan hoy si dudad estamos mejor que hace cinco meses. Tenemos un plan económico concreto, procrecimiento, proinversión y proempleo para cuidar a las familias chilenas”, concluyó.