Suspenden todas las clases en Quilicura para hoy miércoles por incendio químico

La Municipalidad de Quilicura confirmó la suspensión de clases para este miércoles 5 de agosto en todos los establecimientos educacionales de la comuna, debido al incendio químico registrado en la zona.

La medida fue comunicada por la Delegación Presidencial de manera preventiva, mientras las autoridades y los equipos de emergencia continúan con sus labores en el lugar.

A través de sus redes sociales, el municipio informó que “por medida preventiva ante el incendio químico ocurrido en la comuna, se suspenden las clases este miércoles 05 de agosto en todos los establecimientos de la comuna”.

La medida busca evitar la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación mientras se desarrolla el operativo por el siniestro.

La municipalidad pidió a las familias mantenerse informadas ante posibles nuevas instrucciones.

La emergencia, que movilizó a un número importante de voluntarios de la capital, está circunscrita.