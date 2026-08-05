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Incendio químico en Quilicura está controlado: empresa queda clausurada y alcaldesa exige “multas altísimas”

Bomberos acusó falta de información sobre las sustancias peligrosas al llegar al lugar, mientras la Seremi de Salud confirmó la prohibición de funcionamiento e investigará posibles incumplimientos. Además, se suspendieron las clases en la comuna.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Incendio químico en Quilicura: empresa queda clausurada y alcaldesa exige “multas altísimas”

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El incendio que afectó a una planta de plásticos y productos químicos en Quilicura ya se encuentra controlado y circunscrito, aunque las autoridades anunciaron severas medidas contra la empresa debido a presuntas irregularidades detectadas durante la emergencia.

El seremi (s) de Salud Metropolitano, Omar Cáceres informó que la empresa quedará con prohibición de funcionamiento mientras se desarrolla un sumario sanitario. Además, adelantaron que arriesga multas más altas por tratarse de una situación reiterada y deberá cumplir nuevas exigencias antes de retomar sus operaciones.

“Vamos a investigar qué fue lo que pasó”, indicó, sumando que el foco del incendio se originó en la zona de producción.

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En esa línea, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, llamó a que la sanciones sean ejempleras: “Que las multas sean altísimas, porque no puede ser que ellos vengan, provoquen este tipo de emergencia sanitaria, y que después queden en la absoluta, o sea, que no pase absolutamente nada. Tienen que tocarle el bolsillo gravemente”.

Desde Bomberos también cuestionaron las condiciones con las que enfrentaron el siniestro. Explicaron que la respuesta inicial se vio dificultada porque las hojas de datos de seguridad de los productos químicos estaban mojadas, no había un contacto directo con la empresa ni estaba presente el prevencionista de riesgos.

“Eso dificulta las primeras tareas en las que podemos intervenir”, advirtieron, enfatizando la importancia de contar con información actualizada sobre las sustancias peligrosas almacenadas en este tipo de instalaciones.

El incendio, que durante la noche obligó a desplegar numerosas unidades especializadas y llegó a amenazar empresas vecinas, provocó la suspensión de clases en Quilicura y cortes de tránsito en ambos sentidos de la Ruta 5 Norte debido a la densa nube de humo que afectó sectores residenciales del norte de Santiago.

Pese a la magnitud de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se han reportado personas lesionadas. Mientras tanto, la investigación buscará establecer las causas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades por las fallas detectadas en la planta.

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