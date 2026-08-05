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Prisión preventiva para arquero de fútbol que atropelló y dio muerte a dos personas en La Unión

El Ministerio Público reveló que el imputado conducía sin licencia, a exceso de velocidad y con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre.

Juan Castillo

Prisión preventiva para arquero de fútbol que atropelló y dio muerte a dos personas en La Unión

El Juzgado de Garantía de La Unión decretó prisión preventiva para Matías Villegas, de 25 años, imputado por un atropello múltiple ocurrido durante la madrugada del sábado a la salida de una discoteca ubicada en la Ruta T-210, Región de Los Ríos.

El hecho, que conmocionó a la localidad del sur del país, dejó dos personas fallecidas y otras seis lesionadas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el acusado habría viajado en automóvil desde Osorno hasta La Unión sin contar con licencia de conducir, a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

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Según los antecedentes expuestos, presentaba al menos 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal estimó que la libertad del imputado representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad y ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Villegas fue formalizado por dos delitos de homicidio simple, seis delitos de lesiones y por haber huido sin prestar auxilio a las ocho víctimas”.

Luego del accidente se conoció que el imputado se desempeñaba como arquero de un club de fútbol de Osorno. Además, registros difundidos en redes sociales señalan que tuvo un paso por Municipal Paillaco durante la temporada 2024.

La investigación deberá reconstruir la dinámica del atropello, determinar la velocidad a la que circulaba el vehículo y precisar las circunstancias en que el conductor habría abandonado el lugar.

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